Apple iphone offer: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్: రూ.4,500 ఈఎంఐతో ‘ఐఫోన్ ఎయిర్’ మీ సొంతం.. అదిరిపోయే డిస్కౌంట్!
Apple iphone offer: అమెజాన్ సేల్లో ఐఫోన్ ఎయిర్పై కనీవినీ ఎరుగని ఆఫర్! ఏకంగా రూ.29,400 తగ్గింపుతో పాటు నెలకు రూ.4,500 ఈఎంఐకే పొందే అవకాశం. పూర్తి ఫీచర్లు, డీల్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Apple iphone offer: ఐఫోన్ లవర్స్కు అమెజాన్ అదిరిపోయే వార్త చెప్పింది. ప్రస్తుతం నడుస్తున్న అమెజాన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 సేల్లో భాగంగా అత్యంత ఖరీదైన, స్లిమ్మెస్ట్ ఫోన్ ఐఫోన్ ఎయిర్ (iPhone Air) పై భారీ తగ్గింపులను ప్రకటించింది. ఏకంగా రూ.29,000 పైగా డిస్కౌంట్తో పాటు సులభమైన ఈఎంఐ ఆప్షన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది.
స్లిమ్మెస్ట్ డిజైన్ - అల్ట్రా పవర్ఫుల్ ఫీచర్లు
ఐఫోన్ ఎయిర్ కేవలం స్టైల్ మాత్రమే కాదు, పెర్ఫార్మెన్స్లోనూ రారాజు అనిపించుకుంటోంది.
డిస్ప్లే: 6.5 అంగుళాల OLED డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 3000 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో వస్తుంది.
చిప్సెట్: ఆపిల్ లేటెస్ట్ A19 చిప్సెట్ ఇందులో ఉంది, ఇది గేమింగ్ మరియు మల్టీ టాస్కింగ్ను సునాయాసం చేస్తుంది.
కెమెరా: 48MP ఫ్యూషన్ కెమెరా మరియు సెల్ఫీల కోసం 18MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించారు. 4K వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్ ఫోటోగ్రఫీ ప్రియులకు పండుగే.
బిల్డ్ క్వాలిటీ: కేవలం 5.6mm మందం, 165 గ్రాముల బరువుతో ఇది చేతిలో చాలా తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఇందులో యాక్షన్ బటన్, కెమెరా కంట్రోల్ బటన్ కూడా ఉన్నాయి.
ధర మరియు ఆఫర్ వివరాలు
ఈ ఫోన్ లాంచ్ ధరతో పోలిస్తే సేల్లో చాలా తక్కువకే లభిస్తోంది.
అసలు ధర: రూ.1,19,900
సేల్ ధర: రూ.93,499
బ్యాంక్ ఆఫర్: HDFC బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ EMI పై అదనంగా రూ.3,000 తగ్గింపు.
రంగులు: స్పేస్ బ్లాక్, క్లౌడ్ వైట్, లైట్ గోల్డ్, స్కై బ్లూ.
నెలకు రూ.4,500 ఈఎంఐతో కొనేయొచ్చు!
ఒకేసారి అంత మొత్తం చెల్లించలేని వారి కోసం అమెజాన్ అద్భుతమైన ఫైనాన్స్ ఆప్షన్లను ఇస్తోంది.
EMI: నెలకు కేవలం రూ.4,500 నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈఎంఐ ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా ధరను మరింత తగ్గించుకోవచ్చు.
ప్రీమియం లుక్, టాప్-ఎండ్ ఫీచర్లు ఉన్న ఐఫోన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ అమెజాన్ సేల్ ఒక అద్భుతమైన అవకాశం. స్టాక్ ముగిసేలోపే మీ ఐఫోన్ ఎయిర్ను ఆర్డర్ చేసుకోండి!