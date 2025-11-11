  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

iPhone Air 2: త్వరలో ఐఫోన్ ఎయిర్ 2.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?

iPhone Air 2: త్వరలో ఐఫోన్ ఎయిర్ 2.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?
x

iPhone Air 2: త్వరలో ఐఫోన్ ఎయిర్ 2.. లాంచ్ ఎప్పుడంటే..?

Highlights

యాపిల్ ఇటీవల తన కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది, ఇందులో పూర్తిగా కొత్త ఐఫోన్ ఎయిర్ కూడా ఉంది.

iPhone Air 2: యాపిల్ ఇటీవల తన కొత్త ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను విడుదల చేసింది, ఇందులో పూర్తిగా కొత్త ఐఫోన్ ఎయిర్ కూడా ఉంది. చాలా మంది ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు, కానీ మొదటి వెర్షన్ అమ్మకాలు పేలవంగా ఉండటం వల్ల యీపిల్ తన తదుపరి తరం ఐఫోన్ ఎయిర్ లాంచ్‌ను ఆలస్యం చేయవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ సమాచారాన్ని ఇటీవలి నివేదిక అందించింది.

అవును, ది ఇన్ఫర్మేషన్ నివేదిక ప్రకారం, కంపెనీ ప్రస్తుత ఐఫోన్ ఎయిర్ ఉత్పత్తిని గణనీయంగా తగ్గించింది, ఇది సెప్టెంబర్‌లో యాపిల్ అత్యంత సన్నని స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా ప్రారంభించబడింది. యాపిల్ దాని సూపర్-స్లిమ్, తేలికైన డిజైన్ కారణంగా ఐఫోన్ ఎయిర్ పెద్ద విజయాన్ని సాధిస్తుందని ఆశించింది. అయితే, ఈ మోడల్ ఆపిల్ ఆశించినంత ఆసక్తిని కలిగించలేదు.

యాపిల్ తన తదుపరి ఈవెంట్‌లో ఐఫోన్ ఎయిర్ 2ను ప్రారంభించే ప్రణాళిక లేదని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. బదులుగా, కంపెనీ 2026 లైనప్ ఐఫోన్ 18 ప్రో, యాపిల్ మొదటి ఫోల్డబుల్ ఐఫోన్‌తో సహా రెండు ప్రధాన ఉత్పత్తులపై దృష్టి సారిస్తుందని భావిస్తున్నారు. 2027లో స్టాండర్డ్ ఐఫోన్ 18, కొత్త, బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఐఫోన్ 18E లను ప్రవేశపెట్టవచ్చు. యాపిల్ ఇప్పటికీ ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 ను 2027లో ప్రవేశపెట్టవచ్చు.

యాపిల్ ఐఫోన్ ఎయిర్ 2 లో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను అందించవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి, ఇందులో 48MP ప్రైమరీ సెన్సార్, 48MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ఈ అప్‌గ్రేడ్ ఉన్నప్పటికీ, ఇటీవలి ఐఫోన్‌లలో కనిపించే నిలువు డిజైన్‌కు భిన్నంగా కెమెరాలు క్షితిజ సమాంతర లేఅవుట్‌లోనే ఉంటాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick