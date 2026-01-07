  • Menu
iPhone 200MP Camera: వస్తోంది 200MP ఐఫోన్.. దీని ఫోటోల ముందు డీఎస్‌ఎల్ఆర్ కూడా బలాదూర్!
iPhone 200MP Camera: వస్తోంది 200MP ఐఫోన్.. దీని ఫోటోల ముందు డీఎస్‌ఎల్ఆర్ కూడా బలాదూర్!

టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ తన ఐఫోన్ కెమెరా విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది.

iPhone 200MP Camera: టెక్ దిగ్గజం ఆపిల్ తన ఐఫోన్ కెమెరా విభాగంలో విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది. మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఇన్వెస్టర్ నివేదిక ప్రకారం, ఆపిల్ తన స్మార్ట్‌ఫోన్ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ కెమెరా జంప్‌ను ప్లాన్ చేస్తోంది. కంపెనీ ప్రస్తుతం 200MP (మెగాపిక్సెల్) కెమెరా సెన్సార్‌తో కూడిన ఐఫోన్‌పై పని చేస్తోందని, ఇది 2028 నాటికి మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఒకవేళ ఈ టైమ్‌లైన్ ఖరారైతే, ఐఫోన్ 21 సిరీస్ మోడల్స్ ఈ భారీ అప్‌గ్రేడ్‌ను అందుకుంటాయి. ఇది ఐఫోన్ ఫోటోగ్రఫీ నాణ్యతను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే కాకుండా, కంప్యూటేషనల్ ఫోటోగ్రఫీలో సరికొత్త బెంచ్‌మార్క్‌లను సృష్టిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతానికి ఆపిల్ తన ఐఫోన్లలో 48MP సెన్సార్లను ప్రామాణికంగా ఉపయోగిస్తోంది. రాబోయే ఐఫోన్ 18 సిరీస్‌తో పాటు 2027లో వచ్చే మోడల్స్ కూడా ఇదే రిజల్యూషన్‌ను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. 200MP సెన్సార్ల కోసం ఆపిల్ తన చిరకాల ప్రత్యర్థి శాంసంగ్‌తో చేతులు కలిపే అవకాశం ఉంది. శాంసంగ్ తన టెక్సాస్ ఫెసిలిటీలో ఈ సెన్సార్లను తయారు చేసి ఆపిల్‌కు సరఫరా చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో సోనీ వంటి కంపెనీలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడిన ఆపిల్, ఇప్పుడు తన సప్లై చైన్ రిస్క్‌ను తగ్గించుకోవడానికి సరఫరాదారులను వైవిధ్యీకరించాలని చూస్తోంది. అందుకే ఈ భారీ అప్‌గ్రేడ్ రావడానికి మరికొన్ని ఏళ్ల సమయం పట్టవచ్చని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.

కేవలం కెమెరా మాత్రమే కాకుండా, ఐఫోన్ సెన్సార్ల విభాగంలో మరిన్ని మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయి. లైడార్ (LiDAR) కాంపోనెంట్స్ కోసం ఆపిల్ అదనపు భాగస్వాములను అన్వేషిస్తోంది, ఇందులో భాగంగా STమైక్రో వంటి కంపెనీలతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు సమాచారం. ఇది తయారీ ఖర్చులను నియంత్రించడంలో కంపెనీకి సహాయపడుతుంది. మరోవైపు, ఫేస్ ఐడి (Face ID) టెక్నాలజీ కూడా అభివృద్ధి చెందుతోంది. ఐఫోన్ 20వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా 2027లో 'అండర్-డిస్‌ప్లే ఫేస్ ఐడి' ఫీచర్‌ను పరిచయం చేసే ఆలోచనలో ఆపిల్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎల్‌ఐటీఈ (LITE) అనే ఏకైక సరఫరాదారు నుంచి ఫేస్ ఐడి సెన్సార్లు వస్తుండగా, భవిష్యత్తులో ఈ విభాగంలో కూడా మార్పులు ఉండవచ్చు.

పెరుగుతున్న విడిభాగాల ధరలు ఆపిల్‌కు సవాలుగా మారినప్పటికీ, వినియోగదారులపై అదనపు భారం పడకుండా కంపెనీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది. ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించుకుంటూనే, బేస్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ల ధరలను స్థిరంగా ఉంచే వ్యూహాన్ని ఆపిల్ అనుసరిస్తోంది. 200MP కెమెరా వంటి భారీ ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు కూడా ఇదే తరహా ధరల స్థిరత్వాన్ని పాటించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. మొత్తానికి, 2028లో రాబోయే ఐఫోన్ 21 సిరీస్ కోసం ఆపిల్ ఇప్పటి నుంచే పక్కా రోడ్‌మ్యాప్‌ను సిద్ధం చేసుకుంటోంది. కస్టమర్లు ఈ భారీ కెమెరా అప్‌గ్రేడ్‌ను అనుభవించాలంటే మరికొన్నాళ్లు నిరీక్షించక తప్పదు.

