iPhone 18: లవర్స్కు బ్యాడ్ న్యూస్.. 2026లో 'ఐఫోన్ 18' లాంచ్ లేనట్టే! ఆపిల్ సంచలన నిర్ణయం?
ఆపిల్ ఐఫోన్ 18 లాంచ్ షెడ్యూల్లో కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. 2026లో ఐఫోన్ 18 విడుదల కాకపోవచ్చని, కేవలం ప్రో మోడల్స్ మాత్రమే వస్తాయని తాజా నివేదికలు చెబుతున్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ప్రతి ఏటా సెప్టెంబర్ వచ్చిందంటే చాలు.. టెక్ ప్రపంచమంతా ఆపిల్ కొత్త ఐఫోన్ల కోసం కళ్ళల్లో ఒత్తులు వేసుకుని ఎదురుచూస్తుంది. దశాబ్ద కాలంగా సెప్టెంబర్లో కొత్త మోడల్ను రిలీజ్ చేయడం ఆపిల్కు ఒక ఆనవాయితీ. అయితే, 2026లో ఈ సంప్రదాయానికి బ్రేక్ పడబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తాజా లీక్స్ ప్రకారం, ఆపిల్ తన ఐఫోన్ లాంచ్ షెడ్యూల్లో భారీ మార్పులు చేయనుంది.
2026లో 'ప్రో' మాత్రమే.. బేస్ మోడల్ డౌటే!
నివేదికల ప్రకారం, 2026 సెప్టెంబర్లో ఆపిల్ కేవలం తన ప్రీమియం మోడల్స్ అయిన ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro) మరియు ఐఫోన్ 18 ప్రో మాక్స్లను మాత్రమే విడుదల చేయనుంది. స్టాండర్డ్ వెర్షన్ అయిన 'ఐఫోన్ 18' లాంచ్ను మాత్రం 2027కి వాయిదా వేసినట్లు సమాచారం.
దీనివల్ల ఐఫోన్ 17 మోడల్ మార్కెట్లో దాదాపు 18 నెలల పాటు 'స్టాండర్డ్' మోడల్గా కొనసాగనుంది. ఆపిల్ చరిత్రలో ఐఫోన్ 4 మరియు 4S మధ్య 15 నెలల గ్యాప్ తర్వాత, ఇంత పెద్ద గ్యాప్ రావడం ఇదే తొలిసారి కానుంది.
ఎందుకీ వాయిదా? ప్రధాన కారణాలివే:
- ఖర్చుల భారం: ఐఫోన్ 18 కోసం ఆపిల్ కొత్త 2-నానోమీటర్ (2nm) ప్రాసెసర్ను వాడనుంది. దీని తయారీ వ్యయం చాలా ఎక్కువ. ఉత్పత్తి ఖర్చును తగ్గించుకోవడానికే లాంచ్ను వాయిదా వేస్తున్నట్లు టాక్.
- కొత్త వ్యూహం: 2027 ప్రథమార్ధంలో ఐఫోన్ 18తో పాటు, ఐఫోన్ 18e మరియు సెకండ్ జనరేషన్ ‘ఐఫోన్ ఎయిర్’లను కలిపి లాంచ్ చేయాలని ఆపిల్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
ధరల పరిస్థితి ఏంటి?
ఐఫోన్ 18 సిరీస్ ధరలపై కూడా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఐఫోన్ 17 సిరీస్తో ఇప్పటికే ధరలు గరిష్ట స్థాయికి చేరాయి.
- ఇండియాలో ప్రస్తుత ధరలు: ఐఫోన్ 17 (రూ. 82,900), ఐఫోన్ 17 ప్రో (రూ. 1,34,900), ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ (రూ. 1,49,900).
- వ్యూహం: శాంసంగ్ వంటి ప్రత్యర్థి బ్రాండ్ల నుంచి పోటీ తట్టుకోవడానికి ఐఫోన్ 18 ధరలను పెంచకుండా స్థిరంగా ఉంచాలని ఆపిల్ భావిస్తోంది.
ముగింపు:
ఆపిల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు దీనిపై ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. కాబట్టి ఈ లీక్స్ను ఒక అంచనాగా మాత్రమే చూడాలి. ఒకవేళ ఇదే నిజమైతే, ఐఫోన్ ప్రియులు ఐఫోన్ 18 కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదు.