iPhone 17e: యాపిల్ లవర్స్కు గుడ్ న్యూస్.. బడ్జెట్ ఐఫోన్ వచ్చేస్తోంది..!
iPhone 17e: యాపిల్ లవర్స్కి ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్త.. 'బడ్జెట్ ఐఫోన్' మార్కెట్లోకి రావడానికి సిద్ధమైంది.
iPhone 17e: యాపిల్ లవర్స్కి ఇది నిజంగా పండగ లాంటి వార్త.. 'బడ్జెట్ ఐఫోన్' మార్కెట్లోకి రావడానికి సిద్ధమైంది. లేటెస్ట్ లీక్స్ ప్రకారం, iPhone 17e అతి త్వరలో మన ముందుకు రాబోతోంది. ఫిబ్రవరి 19న ఈ ఫోన్ను ఆపిల్ లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు గట్టిగా వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా మిడ్-రేంజ్ ధరలో ఐఫోన్ వాడాలనుకునే ఈ తరం కుర్రాళ్లకు ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ కానుంది.
ఐఫోన్ అంటేనే భారీ ధర అనే ఇమేజ్ను బ్రేక్ చేస్తూ, 17e మోడల్ను సరసమైన ధరకే తీసుకొస్తున్నారు. గ్లోబల్ మార్కెట్లో దీని ధర దాదాపు $599 (మన కరెన్సీలో సుమారు రూ.55,000 నుండి రూ.60,000) ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రైస్ పాయింట్ దగ్గర యాపిల్ బ్రాండ్ వ్యూ అదరగొడుతుందని చెప్పాలి. గతంలో వచ్చిన మోడల్స్ కంటే ఇది చాలా స్మార్ట్గా, మరింత పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో వస్తున్నట్లు సమాచారం.
డిజైన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో మనకు నచ్చే డైనమిక్ ఐస్లాండ్ ఫీచర్ ఉండబోతోందట. ఇప్పటివరకు హై-ఎండ్ మోడల్స్ కే పరిమితమైన ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ ఫోన్లో రావడం విశేషం. 6.1 అంగుళాల OLED స్క్రీన్తో వస్తున్న ఈ ఫోన్, చూడటానికి చాలా స్టైలిష్గా ఉండటమే కాకుండా, చేతిలో పట్టుకుంటే మంచి గ్రిప్ని ఇస్తుంది. ప్రకాశవంతమైన రంగులు, క్రిస్టల్ క్లియర్ విజువల్స్ ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత.
కేవలం లుక్స్ మాత్రమే కాదు, పర్ఫార్మెన్స్ కూడా నెక్స్ట్ లెవల్లో ఉండబోతోంది. ఐఫోన్ 17 సిరీస్లో వాడే లేటెస్ట్ A19 బియోనిక్ చిప్ ఈ 17eలో కూడా వాడుతున్నట్లు టాక్. దీనివల్ల హెవీ గేమింగ్ చేసినా, మల్టీటాస్కింగ్ చేసినా ఫోన్ ఎక్కడా లాగ్ అవ్వదు. అంతేకాకుండా, మొదటిసారిగా ఈ బడ్జెట్ వేరియంట్లో MagSafe వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఇస్తున్నట్లు లీక్స్ చెబుతున్నాయి.
ఫోటోగ్రఫీ పిచ్చోళ్ల కోసం ఇందులో 48MP ప్రైమరీ కెమెరాను అందిస్తున్నారు. సింగిల్ కెమెరా అయినప్పటికీ, యాపిల్ అల్గారిథమ్స్ వల్ల ఫోటోలు అదిరిపోతాయి. సెల్ఫీల కోసం 12MP లేదా 18MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. 8GB ర్యామ్, 128GB/256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో ఇది అందుబాటులోకి రానుంది. మొత్తం మీద, తక్కువ బడ్జెట్లో ఆపిల్ ఎకోసిస్టమ్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్.