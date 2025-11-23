iPhone 17e: యాపిల్ ప్రియులకు క్రేజీ అప్డేట్.. 2026లో బడ్జెట్ ఐఫోన్, మ్యాక్బుక్..!
ఐఫోన్ ప్రియులకు శుభవార్త. ఆపిల్ త్వరలో కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ ఐఫోన్ , మ్యాక్బుక్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. దీనిని ఐఫోన్ 17e అని పిలుస్తారు.
తన కొత్త పరిశోధనలో, విశ్లేషకుడు జెఫ్ పు 2026 ప్రారంభంలో ఆపిల్ ఉత్పత్తి ప్రణాళికలను వెల్లడించారు, బడ్జెట్ ఐఫోన్ లైనప్ మరియు ఎంట్రీ-లెవల్ పరికరాలకు నవీకరణలను హైలైట్ చేశారు. పరిశ్రమ సరఫరా గొలుసు సంకేతాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది, ఇది రాబోయే కొన్ని నెలల్లో వచ్చే సరసమైన లైనప్ సంగ్రహావలోకనం అందిస్తుంది.
ఐఫోన్ 17e హ్యాండ్సెట్ శక్తివంతమైన 18-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా, కొత్త A19 చిప్సెట్తో రావచ్చు. ఇది డైనమిక్ ఐలాండ్ డిజైన్, మెరుగైన కనెక్టివిటీ లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉండవచ్చు, ఇది ఆపిల్ అత్యంత సరసమైన కానీ ఫీచర్-రిచ్ స్మార్ట్ఫోన్గా మారుతుంది. ఐఫోన్ 17e 2026 ప్రారంభంలో లాంచ్ కావచ్చు. ఈ ఫోన్ ఐఫోన్ 16eకి సక్సెసర్ ఉంటుంది. ఈ ఫోన్ అప్గ్రేడ్ చేయబడిన 18-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాతో రావచ్చు, ఇది సెంటర్ స్టేజ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ప్రధాన ఐఫోన్ 17 మోడల్కు సమానంగా ఉంటుంది.
ఈ ఫోన్లో A19 చిప్ కూడా ఉండవచ్చు, ఇది బడ్జెట్, ఫ్లాగ్షిప్ ఐఫోన్ల మధ్య పనితీరు అంతరాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఆపిల్ సాంప్రదాయ నాచ్ను తొలగించి డైనమిక్ ఐలాండ్ డిజైన్ను ప్రవేశపెట్టవచ్చని నివేదిక సూచిస్తుంది, ఇది మొదట "e" మోడల్లో కనిపిస్తుంది. కనెక్టివిటీలో ఆపిల్ C1 మోడెమ్, బహుశా N1 వైర్లెస్ చిప్ ఉండవచ్చు,ఇది పీర్-టు-పీర్ డేటా బదిలీ, శక్తి సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
ఈ అప్గ్రేడ్లు ఆపిల్ దాని చౌకైన ఐఫోన్ను కూడా మరింత ఫీచర్-రిచ్గా మార్చాలనుకుంటున్నాయని సూచిస్తున్నాయి.ఐఫోన్ 17e డైనమిక్ ఐలాండ్తో 6.1-అంగుళాల 60Hz OLED స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుందని మునుపటి లీక్ వెల్లడించింది. ఇది 48-మెగాపిక్సెల్ వెనుక కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది, గణనీయమైన డిజైన్ మార్పు కూడా సాధ్యమే.
కొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ మ్యాక్బుక్ కూడా రాబోతోంది. ఇది ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులు, బడ్జెట్ ఉన్న వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది. ఇది 13-అంగుళాల స్క్రీన్, A18 ప్రో చిప్, బహుళ రంగు ఎంపికలను కలిగి ఉండవచ్చు. దీని ధర $69, $899 మధ్య ఉండవచ్చు, కానీ ఈ ధర పరిధికి సరిపోయేలా కొన్ని లక్షణాలను కోల్పోవచ్చు. అదనంగా, 12వ తరం ఐప్యాడ్ను కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు. దీని డిజైన్ మునుపటి ఐప్యాడ్ మాదిరిగానే ఉంటుంది, కానీ ఇది A18 చిప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ అప్గ్రేడ్ ఆపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ లక్షణాలను మొదటిసారిగా బేస్ ఐప్యాడ్కు తీసుకువస్తుంది.