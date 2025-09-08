iPhone 17 Pro: ఐఫోన్ 17 ప్రో.. కెమెరా నెక్స్ట్ లెవల్.. ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
యాపిల్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'అవే డ్రాపింగ్' ఈవెంట్ సమీపిస్తున్న తరుణంలో రాబోయే ఐఫోన్ 17 సిరీస్ గురించి కొత్త వివరాలు లీక్ అయ్యాయి. దక్షిణ కొరియా నుండి వచ్చిన కొన్ని నివేదికల ప్రకారం, ఐఫోన్ 17 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడల్స్ కొత్త థర్మల్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నాలజీని, కెమెరాలో గణనీయమైన మెరుగుదలలను పొందుతాయి. ఈ మార్పులు వినియోగదారు అనుభవాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.!
ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్స్ మెరుగైన టెలిఫోటో కెమెరాలను కలిగి ఉంటాయని నివేదించింది. ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్స్ 8x ఆప్టికల్ జూమ్ సామర్థ్యంతో కొత్త టెలిఫోటో కెమెరా లెన్స్ను కలిగి ఉంటాయని నివేదిక పేర్కొంది. ఇది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్లు, వీడియోగ్రాఫర్లకు ప్రధాన అప్గ్రేడ్ అవుతుంది. ఐఫోన్ 16 ప్రో సిరీస్లోని 48MP లెన్స్లు 5x ఆప్టికల్ జూమ్ను మాత్రమే అందిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ కొత్త 8x జూమ్ సామర్థ్యం ఫోటోగ్రఫీ, వీడియో షూటింగ్లో పెద్ద మార్పును తెస్తుంది. ఇది మెరుగైన స్పష్టత, నాణ్యతతో సుదూర దృశ్యాలను సంగ్రహించడంలో సహాయపడుతుంది.
కెమెరా మెరుగుదలలతో పాటు, ఈ కొత్త సిరీస్లో వేపర్ చాంబర్ కూలింగ్ సిస్టమ్ను ప్రవేశపెడుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. ఐఫోన్ 16 ప్రో సిరీస్లో ఆపిల్ ఇప్పటికే గ్రాఫేన్ ఆధారిత కూలింగ్ సిస్టమ్ను అమలు చేసింది. అయితే, ఈ టెక్నాలజీని ఐఫోన్ 17 ప్రోలో మరింత మెరుగుపరచే అవకాశం ఉంది. కొత్త అల్యూమినియం ఫ్రేమ్, A19 ప్రో చిప్సెట్తో కలిపి, ఈ వేపర్ చాంబర్ టెక్నాలజీ ఫోన్ను ఎక్కువ కాలం గరిష్ట సామర్థ్యంతో పనిచేయడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఈ టెక్నాలజీ సాధారణంగా హై-ఎండ్ గేమింగ్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లలో ఉపయోగిస్తారు. ఇది CPU, GPU ద్వారా ఉత్పత్తి అయ్యే అదనపు వేడిని సమర్థవంతంగా వెదజల్లడంలో సహాయపడుతుంది. గేమింగ్, 8K వీడియో రికార్డింగ్, దీర్ఘకాలిక ProRes షూటింగ్ సమయంలో ఫోన్ వేడెక్కే సమస్యను ఇది గణనీయంగా తగ్గిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఈ సాంకేతిక మెరుగుదలలు మార్కెట్పై కూడా పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఐఫోన్ 17 ప్రో మోడల్లు ఎక్కువ మంది గేమర్లను, కంటెంట్ క్రియేటర్లను ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది. ఇది శాంసంగ్, గూగుల్, ఒప్పో వంటి ప్రత్యర్థి కంపెనీలపై ఒత్తిడిని పెంచవచ్చు. ఈ కంపెనీలు తమ తదుపరి ఫ్లాగ్షిప్ మోడళ్లలో మెరుగైన థర్మల్ మేనేజ్మెంట్, కెమెరా సామర్థ్యాలను అందించాల్సి రావచ్చు.