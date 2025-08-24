  • Menu
iPhone 17 Air ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ వచ్చేస్తోంది.. ప్రీ-ఆర్డర్ డేట్ ఇదే..!

Highlights

iPhone 17 Air: భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాపిల్ తన ప్రీమియం ఐఫోన్‌లకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ కంపెనీ ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో తన తాజా ఐఫోన్‌ను విడుదల చేస్తుంది, దీని గురించి వినియోగదారులు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. కంపెనీ తన తాజా ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌ను వచ్చే నెలలో అంటే 2025 సంవత్సరంలో కూడా సెప్టెంబర్‌లో విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈసారి కంపెనీ కొత్త ఐఫోన్ 17 ఎయిర్‌ను ఐఫోన్ 17 సిరీస్‌లోని ఇతర మోడళ్లతో పాటు పరిచయం చేస్తుంది, దీనిపై అందరి దృష్టి ఉంది.

ఇది సరసమైన మోడల్ అని, దీనిలో గొప్ప, ప్రత్యేకమైన ఫీచర్లతో వస్తుందని చెబుతున్నారు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ ముఖ్యంగా బడ్జెట్ వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ భారతదేశంలో ఎప్పుడు లాంచ్ అవుతుంది? దాని ధర ఎంత? తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.

iPhone 17 Air Launch Date

యాపిల్ ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో జరిగే పెద్ద, గ్రాండ్ ఈవెంట్ సందర్భంగా దాని ఫ్లాగ్‌షిప్ ఐఫోన్ సిరీస్‌ను పరిచయం చేస్తుంది. సంప్రదాయం ప్రకారం, కంపెనీ తరచుగా కార్మిక దినోత్సవం తర్వాత మంగళవారం కొత్త ఐఫోన్‌ను విడుదల చేస్తుంది. ఈసారి కూడా నివేదికలు, విశ్లేషకుల ప్రకారం, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్‌తో సహా ఐఫోన్ 17 సిరీస్ సెప్టెంబర్ 9, 2025న లాంచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

iPhone 17 Air Bookings And Price

ఈ తేదీ ఖచ్చితమైనదని నిరూపిస్తే, ప్రీ-ఆర్డర్‌లు సెప్టెంబర్ 12 నుండి ప్రారంభమవుతాయి, అయితే ఫోన్ సేల్ సెప్టెంబర్ 19 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ధర గురించి మాట్లాడితే ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ ప్రారంభ ధర $949 (సుమారు ₹ 83,000), ఇది ఐఫోన్ 16 ప్లస్ ధర $899 (సుమారు ₹ 75,500) కంటే ఎక్కువ.

ఈ ఫోన్ ధరలో ఐఫోన్ 17 ప్రో, ఐఫోన్ 17 ప్రో మాక్స్ మధ్య ఉంటుంది. కొత్త ఐఫోన్ 17 మోడళ్ల ధరలు మునుపటి మోడళ్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు, ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య పన్నుల కారణంగా. ఐఫోన్ 17 ఎయిర్‌ను బ్లాక్, లైట్ బ్లూ, లైట్ గోల్డ్, వైట్ కలర్స్‌లో విడుదల అవుతుంది.

iPhone 17 Air Specifications

ఐఫోన్ 17 ఎయిర్ మార్కెట్లో అత్యంత సన్నని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఒకటిగా ఉంటుంది. దీని మందం అత్యంత సన్నని పాయింట్ వద్ద 5.5మి.మీ ఉంటుంది, ఇది ఇప్పటివరకు అత్యంత సన్నని ఐఫోన్‌గా మారవచ్చు. ఇందులో 6.6-అంగుళాల డిస్‌ప్లే ఉంటుంది. ఐఫోన్ 17 ప్రో, ప్రో మాక్స్ మధ్య పరిమాణం. ఇది ప్రోమోషన్ డిస్‌ప్లేను పొందిన మొదటి నాన్-ప్రో ఐఫోన్ మోడల్ అవుతుంది, ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది. కొన్ని నివేదికలు 90Hz ప్యానెల్ గురించి సమాచారాన్ని కూడా అందించాయి. ఫోన్‌లో యాపిల్ A19 ప్రో SoC ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, ఇది ప్రో, ప్రో మాక్స్ మోడళ్లలో కూడా కనిపిస్తుంది. అయితే, దీనికి ఒక తక్కువ CPU కోర్ ఉండచ్చు. అలాగే 12జీబీ వరకు ర్యామ్ ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

