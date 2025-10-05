iPhone 16 Series Offers: ఫ్లిప్కార్ట్ కొత్త సేల్.. ఈ ఐఫోన్ల ధరలు భారీగా తగ్గాయ్..!
iPhone 16 Series Offers: దీపావళికి ముందు, ఆన్లైన్ షాపింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్ తన కస్టమర్లకు అద్భుతమైన బహుమతిని తీసుకువచ్చింది. ఇటీవల ముగిసిన బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో ఐఫోన్తో సహా అనేక స్మార్ట్ఫోన్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లతో అద్భుతమైన షాపింగ్ జరిగింది. ఇప్పుడు, కంపెనీ మరో సంచలనం సృష్టించబోతోంది. ఫ్లిప్కార్ట్ అక్టోబర్ 4 నుండి అక్టోబర్ 8 వరకు కొనసాగే బిగ్ ఫెస్టివ్ ధమాకా సేల్ను ప్రారంభించింది. స్మార్ట్ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, గాడ్జెట్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లు,బ్యాంక్ ఆఫర్ల నుండి కూడా వినియోగదారులు ప్రయోజనం పొందుతారు. ముఖ్యంగా, ఈసారి, కస్టమర్లు గణనీయమైన డిస్కౌంట్లతో ఐఫోన్ 16 సిరీస్ను కొనుగోలు చేయగలరు.
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ ఫెస్టివ్ ధమాకా సేల్ సమయంలో ఐఫోన్ 16 కేవలం రూ. 56,999కే అందుబాటులో ఉంది. ఐఫోన్ 16 ప్రో రూ.85,999 ప్రారంభ ధరకు, ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ రూ.1,04,999 ప్రారంభ ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ధరలన్నీ బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్బ్యాక్ ఆఫర్లతో సహా ఉన్నాయి. సాధారణ రోజుల్లో ఇంత తక్కువ ధరకు ఐఫోన్ దొరకడం కష్టం కాబట్టి, యాపిల్ ప్రియులకు ఇది ఒక ప్రత్యేక అవకాశం.
ఐఫోన్లనే కాకుండా, ఇతర బ్రాండ్ల స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా గణనీయమైన తగ్గింపులను పొందుతున్నాయి. శాంసంగ్ గెలాక్సీ A35 5జీ దాని అత్యల్ప ధర రూ.17,999కి అందుబాటులో ఉంది. మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ఫ్యూజన్ను రూ.18,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఒప్పో కె13x 5జీ కేవలం రూ.9,499 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. వివో T4x 5జీ రూ.12,499కి అందుబాటులో ఉంది. నథింగ్ ఫోన్ 2 ప్రోను కేవలం రూ.15,999కి కొనుగోలు చేయచ్చు. రియల్మీ P3x రూ.10,999కి జాబితా చేయబడింది.
హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్లతో కస్టమర్లు 10శాతం తక్షణ తగ్గింపును పొందుతున్నారు. అదనంగా, అనేక ఉత్పత్తులపై ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లు, నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ సేల్ అక్టోబర్ 8 వరకు కొనసాగుతుంది. బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్ సమయంలో షాపింగ్ మిస్ అయిన వారికి ఇది మరో గొప్ప అవకాశం.