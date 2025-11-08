iPhone 16 Pro Max Offer: ఐఫోన్పై భారీ ఆఫర్స్.. అసలు ఊహించి ఉండరు..!
iPhone 16 Pro Max Offer: మీరు ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే 10,000 రూపాయల ధర తగ్గింపు దీనిని మరింత సరసమైనదిగా చేసింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ శక్తివంతమైన A18 ప్రో చిప్సెట్తో వస్తుంది. మీరు 48MP ప్రైమరీ కెమెరా సెటప్ను పొందుతారు, ఇది డాల్బీ విజన్తో 120FPS వద్ద 4K రిజల్యూషన్ వరకు రికార్డ్ చేయగలదు. దానితో పాటు, ఇది 4685mAh బ్యాటరీ ప్యాక్తో ఉంటుంది. ఇది 25W MagSafe వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్, దాని ఫీచర్లు, ఆఫర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో ఆఫర్లు
రిలయన్స్ డిజిటల్లో 7శాతం డిస్కౌంట్ తర్వాత ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం 1,34,900 రూపాయలకు లభిస్తుంది, అయితే దాని వాస్తవ ధర 1,44,900 రూపాయలు, కాబట్టి మీరు ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో మీ 10,000 రూపాయలను ఆదా చేసుకోవచ్చు. అంతే కాదు, మీ దగ్గర IDBI క్రెడిట్ కార్డ్ ఉంటే 10శాతం వరకు అదనపు తగ్గింపు పొందవచ్చు. మీ దగ్గర పూర్తి డబ్బు లేకపోతే, మీరు ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను EMI ఆప్షన్లో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు, ఇది కేవలం 8,226 రూపాయల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.
ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో ఫీచర్లు
స్మార్ట్ఫోన్ 2868 x 1320 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.9-అంగుళాల LTPO సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లేతో అమర్చబడి ఉంది. ఇది 120Hz వరకు వెళ్ళగల అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 2000 నిట్ల వరకు గరిష్ట ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది ప్రకాశవంతమైన సూర్యకాంతిలో కూడా అద్భుతమైన దృశ్యమానతను నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ఫోన్ IP68 నీరు, ధూళి నిరోధక రేటింగ్ను కూడా పొందుతుంది. ఇది బ్లాక్ టైటానియం, వైట్ టైటానియం, నేచురల్ టైటానియం మరియు డెసర్ట్ టైటానియం రంగులలో లభిస్తుంది.
ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ వెనుక భాగంలో మీరు ట్రిపుల్ కెమెరా సిస్టమ్ను పొందుతారు, ఇందులో 48MP ఫ్యూజన్ ప్రధాన కెమెరా + 48MP అల్ట్రా వైడ్ కెమెరా + 5x ఆప్టికల్ జూమ్తో 12MP టెలిఫోటో లెన్స్ ఉంటాయి, అయితే ముందు భాగంలో మీరు ఆటో-ఫోకస్ ఫీచర్తో 12MP ట్రూడెప్త్ సెల్ఫీ కెమెరాను పొందుతారు. ఈ ఫోన్ డాల్బీ విజన్తో 120FPS వద్ద 4K వీడియో రికార్డింగ్ను మరియు 60FPS వద్ద 4K వరకు ProRes వీడియో రికార్డింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది.
ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ 4685mAh బ్యాటరీ ప్యాక్తో ఉంది. ఇది 25W MagSafe వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, 7.5W Qi వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. మీరు 20W అడాప్టర్ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అడాప్టర్తో ఈ పరికరాన్ని 30 నిమిషాల్లో 0 నుండి 50శాతం వరకు త్వరగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ మీకు 33 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్ను అందించగలదు.