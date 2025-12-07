iPhone 16: భారీగా దిగొచ్చిన ఐఫోన్ 16 ధరలు.. ఇప్పుడు ఎంతంటే..?
iPhone 16: మీరు కూడా కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని ఆలోచిస్తున్నారా? అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ కొత్త బై బై సేల్ మీకు కొత్త ఫోన్ కొనడానికి గొప్ప అవకాశం కావచ్చు. ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లో ఈ సేల్ తిరిగి ప్రారంభమైంది, ఐఫోన్లను మాత్రమే కాకుండా శామ్సంగ్, ఒప్పో, వివో స్మార్ట్ఫోన్లను కూడా చాలా తక్కువ ధరలకు అందిస్తోంది. ఈ సేల్ డిసెంబర్ 10 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో, ఆపిల్ ఐఫోన్ 16 పై గొప్ప డీల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మీరు రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్ పొందచ్చు. ఇంకా, కంపెనీ ఫోన్పై అద్భుతమైన బ్యాంక్ ఆఫర్లను కూడా అందిస్తోంది, ధరను మరింత తగ్గిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన ఐఫోన్ డీల్పై ఓ లుక్కేయండి
కొత్త ఐఫోన్ 17 లాంచ్ తర్వాత ఆపిల్ తన పాత ఐఫోన్ 16 ధరను తగ్గించింది, దీనితో ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ.69,900కి చేరుకుంది. అయితే, బై-బై సేల్ సమయంలో, ఫోన్ ధర రూ.10,000 కంటే ఎక్కువ తగ్గింది. ప్రస్తుతం, మీరు ఈ ఫోన్ను ఎటువంటి బ్యాంక్ ఆఫర్లు లేకుండా కేవలం రూ. 58,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది మాత్రమే కాదు, ఈ ఫోన్పై కంపెనీ గొప్ప బ్యాంక్ ఆఫర్ను అందిస్తోంది, ఇక్కడ మీరు ఫ్లిప్కార్ట్ ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్, ఫ్లిప్కార్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్తో రూ.1,000 వరకు తగ్గింపు పొందచ్చు. అంటే బ్యాంక్ ఆఫర్ తర్వాత, ఫోన్ ధర రూ.58,999 మాత్రమే.
ఐఫోన్ 16 ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడితే 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లే ఉంది. ఫోన్ శక్తివంతమైన A18 చిప్సెట్ను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది 6-కోర్ ప్రాసెసర్. అదనంగా, ఫోన్ 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 12-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ లెన్స్తో కూడిన డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంది. ఫోన్ 12-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఫోన్ యాపిల్ AI ఫీచర్లను కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇంకా, ఈ ఫోన్ కెమెరా కంట్రోల్ బటన్ను కూడా కలిగి ఉంది, ఇది ఫోన్ ఫోటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులకు విజయవంతమవుతుంది.