iPhone 16: బంపర్ ఆఫర్.. ఐఫోన్ 16పై ఖతర్నాక్ డీల్..!
iPhone 16: ఫ్లిప్కార్ట్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'బిగ్ బిలియన్ డేస్' (BBD) 2025 సేల్ ఈ వారం ప్రారంభమైంది. సేల్ ప్రారంభమైనప్పుడు, ఐఫోన్ 16 బ్యాంక్ ఆఫర్లతో రూ.50,000 కంటే తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంది. అయితే, అధిక డిమాండ్ కారణంగా, ఫ్లిప్కార్ట్ తాత్కాలికంగా ధరను పెంచింది. ఇప్పుడు, ప్రజాదరణ పొందిన డిమాండ్ కారణంగా, ఫ్లిప్కార్ట్ మరోసారి ఐఫోన్ 16ను భారీ తగ్గింపుతో అందిస్తోంది.!
ప్రస్తుతానికి, ఐఫోన్ 16 128జీబీ మోడల్ ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.55,999కి అందుబాటులో ఉంది. అదనంగా, మీరు యాక్సిస్ లేదా ICICI బ్యాంక్ కార్డులను ఉపయోగిస్తే, మీకు రూ.2,800 వరకు అదనపు తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీని వలన ఐఫోన్ 16 ప్రభావవంతమైన ధర కేవలం రూ.53,199కి తగ్గుతుంది. ఇది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉన్న అత్యంత ఆకర్షణీయమైన డీల్లలో ఒకటి. మీరు మీ స్మార్ట్ఫోన్ను అప్గ్రేడ్ చేయడానికి లేదా మొదటిసారి ఐఫోన్ కొనడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉంటే, ఇదే సరైన సమయం.
ఐఫోన్ 16 128జీబీ మోడల్లో యాపిల్ A18 చిప్సెట్ ఉంది. ఇది అద్భుతమైన పనితీరు, సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. 128జీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ అందించారు. 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉంది. డిస్ప్లే 2556 x 1179 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో స్పష్టమైన, శక్తివంతమైన చిత్రాలను అందిస్తుంది. డైనమిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్ కూడా ఉంటుంది. ఫోన్లో మెయిన్ 48MP ఫ్యూజన్ వైడ్ కెమెరా (f/1.6 ఎపర్చరు),12MP అల్ట్రా-వైడ్ కెమెరా (f/2.2 ఎపర్చరు), సెల్ఫీ కెమెరా 12MP. ఇతర ఫీచర్లలో యాక్షన్ బటన్, USB-C పోర్ట్తో వస్తుంది. అధునాతన కనెక్టివిటీ కోసం Wi-Fi 7 మద్దతు కూడా అందించారు.
ఐఫోన్ 16 కేవలం బ్రాండ్ విలువకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. దాని అత్యాధునిక A18 చిప్సెట్, అద్భుతమైన కెమెరా సిస్టమ్, అందమైన సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లేతో, ఇది గేమింగ్, ఫోటోగ్రఫీ, రోజువారీ పనులకు శక్తివంతమైన, భవిష్యత్ స్మార్ట్ఫోన్. డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్ల కలయికకు ధన్యవాదాలు, ఈ లక్షణాలన్నీ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. భారతీయ మార్కెట్లో ఈ పండుగ సేల్లో అత్యంత సంచలనాత్మక ఆఫర్ ఐఫోన్ 16 పై డిస్కౌంట్. కాబట్టి, ఈ సంవత్సరం తక్కువ ధరకు ఐఫోన్ను కొనుగోలు చేయడానికి ఇదే చివరి అవకాశంగా పరిగణించవచ్చు. కాబట్టి, ఆలస్యం చేయవద్దు. స్టాక్లు చాలా పరిమితంగా ఉండవచ్చు మరియు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నందున ఈ ఆఫర్ ఎక్కువ కాలం ఉండకపోవచ్చు.