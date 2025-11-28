iPhone 16 Offers: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో రూ.40 వేలకే ఐఫోన్ 16.. మీ పాత ఫోన్ ఇచ్చేస్తే చాలు..!
iPhone 16 Offers: అమెజాన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ప్రారంభంతో, ఐఫోన్ 16 ఈ సంవత్సరంలో అతిపెద్ద ధర తగ్గుదలను చూస్తోంది. డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లను జోడించడం ద్వారా, ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర రూ.40,000కి చేరుకుంది, ఇది దాని లాంచ్ ధర కంటే చాలా తక్కువ. ఐఫోన్ 17 లాంచ్ అయిన తర్వాత 128GB మోడల్ ఇంత తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉండటం ఇదే మొదటిసారి. అమెజాన్ ఈ ఆఫర్ను అన్ని కలర్ వేరియంట్లకు వర్తింపజేసింది.ఐఫోన్ 16 లాంచ్ ధర రూ.79,900, కానీ అదే ఫ్లాగ్షిప్ ఇప్పుడు కేవలం రూ.37,000–రూ.40,000కే దొరుకుతుంది. అవును, అమెజాన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే 2025 ఒక అద్భుతమైన ఆఫర్ను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది, ఇక్కడ మీరు ఈ డీల్ను బుక్ చేసుకోవచ్చు.
ఐఫోన్ 17 లాంచ్ తర్వాత, భారతదేశంలో ఐఫోన్ 16 ధర రూ.69,900కి పడిపోయింది. ఇప్పుడు, బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సమయంలో, అమెజాన్ ఈ మోడల్పై రూ.3,000 ప్రత్యక్ష తగ్గింపును అందించింది, దీని ధర రూ.66,900కి తగ్గింది. కొనుగోలుదారులు ICICI లేదా SBI క్రెడిట్ కార్డ్లతో చెల్లించడం ద్వారా అదనంగా రూ.4,000 తగ్గింపును పొందవచ్చు. ఈ రెండు ఆఫర్లు కలిపి, ఫోన్ ప్రభావవంతమైన ధర రూ.62,900కి తీసుకువస్తాయి.
మీరు EMI ద్వారా చెల్లించాలనుకుంటే, ఈ సౌకర్యం కూడా అందుబాటులో ఉంది. అమెజాన్ తమ పాత ఫోన్ను మార్చుకునే కస్టమర్లకు అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా అందించింది. ఫోన్ కండిషన్ , మోడల్ను బట్టి, కొనుగోలుదారులు రూ.47,650 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చు. మీ వద్ద మంచి కండిషన్ ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ ఉంటే, ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ తర్వాత iPhone 16 ధర మరింత తగ్గవచ్చు.
iPhone 16ని కొనడానికి అతిపెద్ద కారణం దాని శక్తివంతమైన A18 చిప్, 8GB RAM, ఇది రాబోయే సంవత్సరాలలో దానిని వేగంగా, సజావుగా ఉంచుతుంది. కొత్త 48MP కెమెరా, మెరుగైన అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ మరియు కెమెరా కంట్రోల్ బటన్లు ఫోటోగ్రఫీకి మరింత ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. ఇంకా, బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 5G కనెక్టివిటీ రోజువారీ అవసరాలకు దీనిని చాలా నమ్మదగినవిగా చేస్తాయి. మీరు తాజా ఐఫోన్పై ఎక్కువ ఖర్చు చేయకుండా ఆధునిక , శక్తివంతమైన మోడల్ను కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నట్లయితే, అమెజాన్ బ్లాక్ ఫ్రైడే ఆఫర్ సరైన అవకాశం కావచ్చు. ఆఫర్ పరిమితం, త్వరగా అయిపోతుంది.