iPhone 15: ఐఫోన్ 15పై ధర పడిపోయింది.. మళ్లీ రాని అవకాశం..!
iPhone 15: మీరు ఐఫోన్ 15 కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే మీకో శుభవార్త ఉంది, ఎందుకంటే దీని ధర గణనీయంగా తగ్గింది. క్రోమా ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఇయర్ ఎండ్ సేల్ నిర్వహిస్తోంది, ఇక్కడ మీరు అనేక ఐఫోన్ మోడళ్లను వాటి ప్రారంభ ధర కంటే తక్కువ ధరకు కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ ఐఫోన్ కొనుగోలుపై వినియోగదారులు బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు,ఈఎమ్ఐ ఆప్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. జనవరి 4వ తేదీ వరకు క్రోమాలో ఈ సేల్ జరుగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ డీల్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఈ ఐఫోన్ మోడల్ ధర ప్రస్తుతం రూ. 59,900గా ఉంది. ఈ ధర 128జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్. డిస్కౌంట్ తర్వాత మీరు దీనిని క్రోమా నుండి రూ. 57,990కి కొనుగోలు చేయచ్చు. ఈ విధంగా, మీరు వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకోవచ్చు.బఆఫర్ల విషయానికొస్తే ఎస్బీఐ, ఐసిఐసిఐ, ఐడీఎఫ్సీ బ్యాంక్ కార్డులపై రూ. 2000 తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ ఐఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో కూడా అందుబాటులో ఉంది, ఇది నిబంధనలు, షరతులకు లోబడి ఉంటుంది. మీ బడ్జెట్ పరిమితంగా ఉంటే, మీరు దీనిని నెలకు రూ. 2730 EMI ఎంపికతో ఆర్డర్ చేయచ్చు.
ఈ ఐఫోన్ డైనమిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్లతో కూడిన 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా ఎక్స్డీఆర్ డిస్ప్లే ఉంది. ఇది 2000 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. ఈ హ్యాండ్సెట్ 6 జీబీ ర్యామ్తో వస్తుంది. మల్టీటాస్కింగ్, వేగం పరంగా, ఈ ఐఫోన్ A16 బయోనిక్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది సిరామిక్ షీల్డ్ స్క్రీన్ ప్రొటెక్షన్తో కూడా వస్తుంది. ఇది iOS 17తో లాంచ్ అవుతుంది. కానీ మీరు దీనిని iOS 26కి అప్గ్రేడ్ చేయచ్చు, దీనిని మరింత వేగంగా, సున్నితంగా చేస్తుంది.
ఐఫోన్ 15 మోడళ్లలో ఫోటోలు, వీడియోలను తీయడానికి 48MP ప్రైమరీ కెమెరా ఉంది, అయితే సెకండరీ కెమెరా 12MP. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం ఇందులో 12MP ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరా ఉంది. పవర్ కోసం ఇందులో పెద్ద బ్యాటరీ, యూఎస్బి టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇది మాగ్సేఫ్, క్యూi2, క్యూఐ వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది IP68 వాటర్, డస్ట్ రెసిస్టెంట్, Wi-Fi, బ్లూటూత్ వంటి ఇతర ఫీచర్లతో వస్తుంది.