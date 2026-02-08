  • Menu
iPhone 15 Discount: ఐఫోన్ 15 అదిరిపోయే ప్రైస్ డ్రాప్.. 256GB వేరియంట్‌పై భారీ డిస్కౌంట్..!

iPhone 15 Discount: ఆపిల్ లవర్స్‌కి ఇది నిజంగా ఒక సెలబ్రేషన్ టైమ్ అని చెప్పాలి. మార్కెట్‌లో క్రేజీ డిమాండ్ ఉన్న ఐఫోన్ 15 ధర ఇప్పుడు అనూహ్యంగా తగ్గింది.

iPhone 15 Discount: ఆపిల్ లవర్స్‌కి ఇది నిజంగా ఒక సెలబ్రేషన్ టైమ్ అని చెప్పాలి. మార్కెట్‌లో క్రేజీ డిమాండ్ ఉన్న ఐఫోన్ 15 ధర ఇప్పుడు అనూహ్యంగా తగ్గింది. ముఖ్యంగా ఎక్కువ స్టోరేజ్ కోరుకునే వారి కోసం 256GB వేరియంట్‌పై రిలయన్స్ డిజిటల్ షాకింగ్ డీల్స్ ఆఫర్ చేస్తోంది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా భారీ ధర తగ్గింపుతో పాటు బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా తోడవ్వడంతో, కొత్త ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి ఇదే సరైన సమయం. ఈ డీల్ చూస్తుంటే స్టాక్ అయిపోయేలోపే గ్రాబ్ చేయాలనిపిస్తోంది.

ధరల విషయానికి వస్తే, 128GB వేరియంట్ ధర ఏకంగా రూ.24,000 తగ్గి ప్రస్తుతం రూ.55,900 కి అందుబాటులో ఉంది. దీనిపై అదనంగా రూ.3,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ వాడుకుంటే కేవలం రూ.52,900 కే మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇక పవర్‌ఫుల్ 256GB వేరియంట్ ఒరిజినల్ ధర రూ.89,900 కాగా, ఇప్పుడు అది రూ.69,900 కే లభిస్తోంది. దీనికి రూ.4,000 బ్యాంక్ డిస్కౌంట్ యాడ్ చేస్తే ఫైనల్‌గా రూ.65,900 కే దొరుకుతుంది. ఈ రేంజ్‌లో ఐఫోన్ దొరకడం అంటే డెఫినెట్‌గా బెస్ట్ డీల్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అని చెప్పవచ్చు.

ఫీచర్స్ పరంగా చూస్తే ఐఫోన్ 15 ఒక వర్సటైల్ డివైజ్. ఇందులో ఉన్న 6.1 ఇంచ్ సూపర్ రెటినా XDR డిస్‌ప్లే మనకు క్రిస్టల్ క్లియర్ విజువల్స్ ఇస్తుంది. డైనమిక్ ఐలాండ్ ఫీచర్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ వాడకం చాలా ఫ్యూచరిస్టిక్‌గా అనిపిస్తుంది. నోటిఫికేషన్స్ నుండి మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ వరకు అన్నీ చాలా స్మార్ట్‌గా కనిపిస్తాయి. దీని లైట్‌వెయిట్ డిజైన్ మరియు మోడరన్ లుక్ నేటి జనరేషన్ అభిరుచులకు తగ్గట్టుగా చాలా స్టైలిష్‌గా ఉండి, చేతిలో పట్టుకుంటే ఆ ప్రీమియం ఫీల్ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

పెర్ఫామెన్స్ లో కూడా ఐఫోన్ 15 తగ్గేదేలే అంటోంది. పవర్‌ఫుల్ A16 బయోనిక్ చిప్‌సెట్‌తో మల్టీటాస్కింగ్ మరియు హై-ఎండ్ గేమింగ్ చాలా స్మూత్‌గా సాగుతాయి. ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికుల కోసం 48MP ప్రైమరీ కెమెరా ఉండటం వల్ల ప్రతి షాట్ కూడా సినిమాటిక్ క్వాలిటీతో వస్తుంది. రాత్రి వేళల్లో కూడా అద్భుతమైన ఫోటోలు తీయవచ్చు. అలాగే లేటెస్ట్ iOS 26 వరకు అప్‌డేట్స్ పొందే అవకాశం ఉండటంతో, రాబోయే ఐదేళ్ల వరకు ఈ ఫోన్ సాఫ్ట్‌వేర్ పరంగా చాలా అప్‌డేటెడ్‌గా మరియు సెక్యూర్డ్ గా ఉంటుంది.

ప్రయాణాలు ఎక్కువగా చేసే వారికి మరియు అవుట్‌డోర్ యాక్టివిటీస్ ఇష్టపడే వారికి ఇందులో ఉన్న క్రాష్ డిటెక్షన్ మరియు శాటిలైట్ కనెక్టివిటీ వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్స్ చాలా ఉపయోగపడతాయి. నెట్‌వర్క్ లేని ప్రదేశాల్లో కూడా ఎమర్జెన్సీ మెసేజ్‌లు పంపే సదుపాయం యూజర్స్ కి మరింత భరోసా ఇస్తుంది. తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్స్, అదిరిపోయే కెమెరా, మరియు లాంగ్ టర్మ్ సాఫ్ట్‌వేర్ సపోర్ట్ కావాలనుకునే వారికి ఐఫోన్ 15 ఒక పక్కా ఛాయిస్. ఈ గోల్డెన్ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకోకుండా ఇప్పుడే మీ ఐఫోన్ డ్రీమ్‌ను నిజం చేసుకోండి.

