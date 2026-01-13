  • Menu
iPhone 15 Price Cut: ఐఫోన్ 15పై రూ. 30,000 పైగా డిస్కౌంట్.. ఈ ధరలో ఎక్కడా దొరకదు!

Highlights

విజయ్ సేల్స్ ఐఫోన్ 15పై భారీ డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. లాంచ్ ధర కంటే రూ. 30,000 తక్కువకే అంటే రూ. 49,015 కే ఈ ఫోన్ లభిస్తోంది. పూర్తి ఆఫర్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.

మీరు ఐఫోన్ కొనాలని ఎప్పటి నుంచో ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీకు ఇది అదిరిపోయే శుభవార్త. ప్రముఖ రిటైల్ సేల్స్ సంస్థ విజయ్ సేల్స్ (Vijay Sales) ఐఫోన్ 15పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్‌ను ప్రకటించింది. అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాల్లో కూడా లేని విధంగా ఏకంగా రూ. 30,885 వరకు తగ్గింపును అందిస్తోంది.

ధర వివరాలు ఇవే:

ఐఫోన్ 15 (128GB) వేరియంట్ లాంచ్ ధర రూ. 79,900 కాగా, ప్రస్తుతం విజయ్ సేల్స్ తన స్టోర్లలో మరియు వెబ్‌సైట్‌లో దీనిని రూ. 52,990 కే లిస్ట్ చేసింది. అంటే నేరుగా భారీ ధర తగ్గింపు లభిస్తోంది.

బ్యాంక్ ఆఫర్లు: మీరు అమెరికన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (American Express) క్రెడిట్ కార్డు ఉపయోగిస్తే అదనంగా రూ. 3,975 (7.5%) తక్షణ తగ్గింపు లభిస్తుంది.

ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్: ఈ ఆఫర్లన్నీ కలుపుకుంటే ఐఫోన్ 15 కేవలం రూ. 49,015 కే మీ సొంతం అవుతుంది.

ఐఫోన్ 15 ఎందుకు కొనాలి?

తక్కువ ధరకే వస్తున్నా, ఫీచర్ల పరంగా ఇది టాప్ క్లాస్‌లో ఉంటుంది:

  • డిస్‌ప్లే: 6.1 అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్‌ప్లేతో పాటు అద్భుతమైన 'డైనమిక్ ఐలాండ్' ఫీచర్ ఉంది.
  • చిప్‌సెట్: పవర్‌ఫుల్ A16 బయోనిక్ చిప్‌తో పనిచేస్తుంది.
  • కెమెరా: 48MP మెయిన్ కెమెరా మరియు 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్‌తో ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రఫీ అనుభూతినిస్తుంది.
  • ఛార్జింగ్: మొదటిసారిగా టైప్-సి (USB Type-C) పోర్ట్ ఇందులో అందించారు.

ఈ ఆఫర్ పరిమిత కాలం మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి, కొత్త ఐఫోన్ కావాలనుకునే వారు వెంటనే విజయ్ సేల్స్‌ను సందర్శించడం ఉత్తమం.

