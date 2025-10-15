iPhone 15: చాలా పెద్ద డిస్కౌంట్.. ఐఫోన్ 15 తక్కువ ధరకే..!
iPhone 15: ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అమెజాన్ ఆఫర్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. వరుసగా స్మార్ట్ఫోన్లపై ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు, డీల్స్ అందిస్తూ మొబైల్ ప్రియులను ఆకర్షిస్తోంది. అయితే ఇప్పుడు ఐఫోన్ 15పై బంపర్ డీల్ ప్రకటించింది. అమెజాన్ ఇండియాలో భారీ తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది. మొదటగా రూ. 69,900 ధరకు లభించిన ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఇప్పుడు డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్ల తర్వాత చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తుంది.
యాపిల్ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను 2023లో విడుదల చేసింది. ఐఫోన్ 15 రూ.50,000 కంటే తక్కువ ధరకు బలమైన ఎంపికగా మిగిలిపోయింది. ఇందులో డైనమిక్ ఐలాండ్, అద్భుతమైన బ్యాటరీ లైఫ్, శక్తివంతమైన చిప్సెట్ను అందిస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో ఐఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే ఈ డీల్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ 15 ధర అమెజాన్లో రూ.47,999 (128GB, బ్లాక్ వేరియంట్). అంటే కస్టమర్లు అసలు ధరపై రూ.21,901 ప్రత్యక్ష తగ్గింపు పొందుతారు. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎమ్ఐ లావాదేవీలపై రూ.750 తక్షణ తగ్గింపు కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది, దీని వలన ప్రభావవంతమైన ధర రూ.47,249కి చేరుకుంటుంది.
అమెజాన్ నెలకు రూ.2,327 నుండి ప్రారంభమయ్యే నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలను కూడా అందిస్తోంది. అదనంగా వినియోగదారులు తమ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేసుకోవడం ద్వారా రూ.44,200 వరకు అదనపు తగ్గింపును కూడా పొందచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ అనేది ఫోన్ బ్రాండ్, మోడల్, కండిషన్పై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఐఫోన్ 15లో 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లే ఉంది, ఇది షార్ప్ కలర్స్, 2,000 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ అందిస్తుంది. అయితే, దీని రిఫ్రెష్ రేటు 60Hz. ఫోన్లో యాపిల్ A16 బయోనిక్ చిప్ ఉంది. ఇదే చిప్సెట్ ఐఫోన్ 14 ప్రో సిరీస్లో కూడా ఉపయోగించారు. 48 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్,12మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్తో డ్యూయల్-కెమెరా సెటప్ ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 12మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా ఉంది. ఐఫోన్ 15లో డైనమిక్ ఐలాండ్, IP68 డస్ట్ , వాటర్ రెసిస్టెన్స్ వంటి ప్రీమియం ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.