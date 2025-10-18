iPhone 15: ఆఫర్ల రచ్చ.. ఐఫోన్ 15 ధర భారీగా పడిపోయింది..!
iPhone 15: ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లాంచ్ తర్వాత, అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో ఐఫోన్ 15 ధర భారీగా తగ్గింది.ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను రూ.48,000 బడ్జెట్లో కొనుగోలు చేయవచ్చు. దానితో పాటు, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 2556×1179 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో పెద్ద డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన A16 బయోనిక్ చిప్, చాలా చక్కని కెమెరా సెటప్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. డిస్కౌంట్ తర్వాత యాపిల్ ఐఫోన్ 15 ప్రస్తుత ధర, ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
యాపిల్ తన ఐఫోన్ 15ను రెండు సంవత్సరాల క్రితం సెప్టెంబర్ 2023లో 128 GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ వేరియంట్ను రూ.59,900 ధరకు విడుదల చేసింది. గ్రేట్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్ సేల్లో 20శాతం ధర తగ్గింపు తర్వాత, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను కేవలం రూ.47,999కి కొనుగోలు చేయచ్చు. దీనితో పాటు అమెజాన్ పే బ్యాలెన్స్ ద్వారా చెల్లింపు చేస్తే రూ.1,439 వరకు క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్పై రూ.750 వరకు డిస్కౌంట్ పొందచ్చు.
యాపిల్ ఐఫోన్ 15లో A16 బయోనిక్ చిప్ ఉంటుంది. ఇందులో 6-కోర్ CPU, 5-కోర్ GPU,16-కోర్ న్యూరల్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్, ఇతర డిమాండ్ ఉన్న పనులలో చాలా మంచి పనితీరును అందిస్తుంది. ఫోన్ iOS 17పై రన్ అవుతుంది. కానీ iOS 26తో సహా తాజా iOS వెర్షన్లకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.కొత్త ఐఫోన్ మోడల్లలో అందుబాటులో ఉన్న యాపిల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్లకు ఫోన్ మద్దతు ఇవ్వదు. ఈ ఫోన్ను 128 జీబీ, 256 జీబీ, 512 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఎంపికలలో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
వెనుక భాగంలో ఆప్టికల్ ఇమేజ్ స్టెబిలైజేషన్తో 48 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ సెన్సార్ను పొందుతారు, ఇది కొత్త 24 MP సూపర్-హై-రిజల్యూషన్ డిఫాల్ట్, ఆప్టికల్-క్వాలిటీ 2x టెలిఫోటో ఎంపిక, 12 MP అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్ను అందిస్తుంది. ముందు భాగంలో ఆటోఫోకస్, మెరుగైన కంప్యూటేషనల్ ఫోటోగ్రఫీ ఫీచర్లతో 12 MP ట్రూడెప్త్ కెమెరాను పొందుతారు. ఫోన్ 20 గంటల వరకు వీడియో ప్లేబ్యాక్తో వస్తుంది. 15W MagSafe వైర్లెస్ ఛార్జింగ్తో ఈ ఫోన్ను త్వరగా ఛార్జ్ చేయవచ్చు. ఐఫోన్ 15లో 2556×1179 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR OLED డిస్ప్లే ఉంది.ఈ ఫోన్ 2000 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ కూడా అందిస్తుంది.