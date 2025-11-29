iPhone 14: బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్.. ఐఫోన్పై రూ.35 వేలు డిస్కౌంట్..!
iPhone 14: ఫ్లిప్కార్ట్లో బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ జరుగుతుంది. మీరు డిస్కౌంట్ ధరకు ఐఫోన్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ ఆపిల్ ఐఫోన్లను రూ.35,000 వరకు అందిస్తుంది. అదనంగా, బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు, నో-కాస్ట్ EMI ఎంపికలు వంటి ఆఫర్లను కూడా అందిస్తున్నారు. కంపెనీ ముఖ్యంగా పాత ఐఫోన్లను గణనీయంగా తక్కువ ధరలకు విక్రయిస్తోంది.
బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో ఐఫోన్ 14పై బంపర్ ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది. మీరు దీన్ని ఫ్లిప్కార్ట్లో కేవలం రూ.44,900 ప్రారంభ ధరకు పొందవచ్చు. యాపిల్ దీన్ని రూ.79,900 ప్రారంభ ధరకు ప్రారంభించింది. ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.54,900 ప్రారంభ ధరకు జాబితా చేయబడింది. బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ సందర్భంగా రూ.10,000 గణనీయమైన ధర తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదనంగా, ఐఫోన్ 14 కొనుగోలుపై క్యాష్బ్యాక్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు దీన్ని కేవలం రూ.1,931 EMIతో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఈ ఆపిల్ ఐఫోన్ రెండు స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో వస్తుంది - 128GB, 256GB. ఇది 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా XDR డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఫోన్ డిస్ప్లే సాంప్రదాయ నాచ్ డిజైన్ను కలిగి ఉంది. ఇది A15 బయోనిక్ చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఈ ఐఫోన్ 6-కోర్ ప్రాసెసర్, iOS 15తో అమర్చబడి ఉంటుంది, దీనిని iOS 26కి అప్గ్రేడ్ చేయవచ్చు. ఇది వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఫోన్లో 12MP మెయిన్ , 12MP సెకండరీ కెమెరా ఉన్నాయి. ఈ ఐఫోన్లో సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్ కోసం 12MP కెమెరా కూడా ఉంది.
ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనసాగుతున్న బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్లో ఇతర ఆఫర్ల గురించి మాట్లాడుతూ, స్నాప్డ్రాగన్ 8 Gen 3తో శామ్సంగ్ ఇటీవల విడుదల చేసిన గెలాక్సీ S24 భారతీయ మార్కెట్లో గణనీయమైన ధర తగ్గింపును పొందింది. రూ.74,999తో ప్రారంభమైన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ను కేవలం రూ. 40,999కి కొనుగోలు చేయవచ్చు.