iPhone 13: రూ.35 వేలకే.. ఐఫోన్ 13.. అమెజాన్ భారీ డిస్కౌంట్లు..!
మీరు చాలా కాలంగా ఐఫోన్ కొనాలని కోరుకుంటున్నారా? అయితే ఇప్పుడు మీకు గొప్ప అవకాశం ఉంది. ఐఫోన్ 13 ధర అమెజాన్లో భారీ తగ్గుదలను చూసింది, ఇది మిడ్-రేంజ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్తో పోల్చదగిన ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చింది.
iPhone 13: మీరు చాలా కాలంగా ఐఫోన్ కొనాలని కోరుకుంటున్నారా? అయితే ఇప్పుడు మీకు గొప్ప అవకాశం ఉంది. ఐఫోన్ 13 ధర అమెజాన్లో భారీ తగ్గుదలను చూసింది, ఇది మిడ్-రేంజ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్తో పోల్చదగిన ధరకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది కొన్ని సంవత్సరాల పాత మోడల్ అయినప్పటికీ, నేటి అనేక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లతో పోలిస్తే ఐఫోన్ 13 గొప్ప పనితీరు, గొప్ప కెమెరాను అందిస్తుంది.
డేటా భద్రత గురించి ఆందోళన చెందుతున్న వారికి, ఈ ఫోన్ సరసమైన ధరకు యాపిల్ బలమైన భద్రతా లక్షణాలను ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి, ఈ డీల్ మీకు గొప్ప అవకాశం. ఇప్పుడు ఆఫర్ ధర, ఫోన్ ఇతర ఫీచర్ల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
iPhone 13 Discount Offers
ఐఫోన్ 13 పై డిస్కౌంట్ ఐఫోన్ 13 ఇప్పుడు అమెజాన్లో గొప్ప డిస్కౌంట్తో అందుబాటులో ఉంది, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను గతంలో కంటే మరింత సరసమైనదిగా చేస్తుంది. దీని 128GB వేరియంట్ ధర (M.R.P.) రూ.59,900, కానీ ఇప్పుడు దీనిని 27శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ. 43,900కి నేరుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
మీరు Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా CBCC క్రెడిట్ కార్డ్ని ఉపయోగిస్తే, మీ కొనుగోలు కనీసం రూ. 29,940 అయితే, మీకు రూ.1,000 అదనపు తక్షణ తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. దీనితో పాటు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కింద, మీరు మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్కు బదులుగా రూ.41,705 వరకు తగ్గింపు పొందచ్చు. మీ పాత ఫోన్ విలువ రూ.8,000 అయితే, మీరు ఐఫోన్ 13ని కేవలం రూ.35,000కి కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ మీ పాత ఫోన్ స్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
iPhone 13 Speciifcations
ఐఫోన్ 13కి అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో కూడిన గ్లాస్ బ్యాక్ ప్యానెల్ అందించారు. వాటర్ రెసిస్టెంట్ కోసం IP68 రేటింగ్ కూడా ఉంది. ఫోన్ డాల్బీ విజన్కు మద్దతు ఇచ్చే 6.1-అంగుళాల సూపర్ రెటినా డిస్ప్లే ఉంది. ఇందులో యాపిల్ A15 బయోనిక్ చిప్సెట్ అందించారు. 4జీబీ వరకు ర్యామ్, 512జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. వెనుక కెమెరా సెటప్లో 12MP వెడల్పు, 12MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్లు ఉన్నాయి, ముందు భాగంలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం 12MP కెమెరా ఉంది. దీనిలో 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 3240mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుంది.