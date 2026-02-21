Infinix Xpad 30E: ఇన్ఫినిక్స్ ఎక్స్ప్యాడ్ 30E.. టాబ్లెట్ ప్రపంచంలో సరికొత్త సెన్సేషన్..!
Infinix Xpad 30E: టెక్నాలజీ రంగంలో టాబ్లెట్లకు పెరుగుతున్న ఆదరణను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇన్ఫినిక్స్ సంస్థ 'ఎక్స్ప్యాడ్ 30E'ని లాంచ్ చేసింది. 11 అంగుళాల భారీ ఫుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లేతో వచ్చిన ఈ టాబ్లెట్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మరియు ఉత్పాదకత కోసం వెతికే వారికి కేరాఫ్ అడ్రస్గా నిలుస్తుంది. డిజిటల్ లెర్నింగ్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసే వారికి ఈ పెద్ద స్క్రీన్ అనుభవం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇన్ఫినిక్స్ తన వినూత్న శైలిని ఈ టాబ్లెట్ డిజైన్లో కూడా ప్రదర్శించింది.
ఈ టాబ్లెట్ పనితీరు మెరుగుపరచడానికి ఇందులో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్ను వాడారు. దీనివల్ల మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఒకేసారి రెండు మూడు యాప్స్ వాడుతున్నప్పుడు కూడా ఎక్కడా అంతరాయం కలగదు. విద్యార్థులు ఆన్లైన్ క్లాసులు వింటూనే నోట్స్ రాసుకోవడానికి లేదా గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ వంటి పనులు చేసుకోవడానికి ఇది అనువైనది. విజువల్స్ చాలా స్పష్టంగా, రంగులమయంగా కనిపించడం దీని మరో ప్రత్యేకత.
బ్యాటరీ విషయానికి వస్తే ఇన్ఫినిక్స్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. ఏకంగా 7000mAh భారీ బ్యాటరీని ఇందులో చేర్చారు. ఒకసారి ఛార్జ్ చేస్తే సుదీర్ఘ కాలం పాటు బ్యాకప్ ఇస్తుంది, కాబట్టి ఛార్జర్ వెంట తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం తక్కువగా ఉంటుంది. సినిమాలు చూడటం, గేమింగ్ లేదా వెబ్ సిరీస్లను ఆస్వాదించే వారికి ఈ భారీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఒక వరం లాంటిది. వేగవంతమైన ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండటంతో వినియోగదారులకు సమయం ఆదా అవుతుంది.
ముగింపుగా, ఇన్ఫినిక్స్ ఎక్స్ప్యాడ్ 30E ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజీలా కనిపిస్తోంది. ధర మరియు ఫీచర్ల మధ్య సరైన సమతుల్యతను పాటిస్తూ కంపెనీ దీనిని మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. పెద్ద డిస్ప్లే, మెరుగైన బ్యాటరీ, స్టైలిష్ లుక్ కలిపి ఒకే చోట కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ట్యాబ్లెట్ మార్కెట్లో ఇప్పటికే ఉన్న దిగ్గజ సంస్థలకు ఇన్ఫినిక్స్ ఈ మోడల్తో గట్టి సవాల్ విసురుతోంది.