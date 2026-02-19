Infinix Xpad 30E Launch: ఇన్ఫినిక్స్ ఎక్స్ప్యాడ్ 30E లాంచ్.. విద్యార్థుల కోసం ఏఐ ఫీచర్లు.. 7000mAh బ్యాటరీతో సరికొత్త టాబ్లెట్
స్టడీ & ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ టాబ్లెట్లో AI లెర్నింగ్ టూల్స్, పెద్ద డిస్ప్లే, శక్తివంతమైన 7000mAh బ్యాటరీతో దీర్ఘకాల వినియోగ అనుభవం.
Infinix Xpad 30E Launch: ఇన్ఫినిక్స్ కంపెనీ విద్యార్థుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని బడ్జెట్ ధరలో 'ఇన్ఫినిక్స్ ఎక్స్ప్యాడ్ 30E' (Infinix Xpad 30E) పేరుతో కొత్త టాబ్లెట్ను అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. చదువుకోవడానికి మరియు ఆన్లైన్ క్లాసులకు అనువైన ఫీచర్లతో రూపొందించబడిన ఈ టాబ్లెట్, సరసమైన ధరలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను సామాన్యులకు చేరువ చేస్తోంది. ఇది ప్రధానంగా ఇండోనేషియా మార్కెట్లో లాంచ్ చేయబడింది మరియు త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఈ డివైజ్లో మెరుగైన లెర్నింగ్ రిసోర్సెస్తో పాటు కృత్రిమ మేధ (AI) సాయంతో పనిచేసే విద్యా సంబంధిత టూల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉండటం విశేషం.
ఈ టాబ్లెట్ స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో 11 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్డీ ప్లస్ (FHD+) ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది 60Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 440 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ను కలిగి ఉండి, కళ్లకు హాని కలగకుండా టీయూవీ రైన్ల్యాండ్ బ్లూ లైట్ సర్టిఫికేషన్తో వస్తుంది. పనితీరు కోసం ఇందులో మీడియాటెక్ హెలియో G80 చిప్సెట్ను వాడారు, దీనికి తోడు 4GB ర్యామ్ మరియు 128GB అంతర్గత స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. మైక్రో ఎస్డీ కార్డ్ ద్వారా స్టోరేజీని మరింత పెంచుకునే వీలుంది. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ఎక్స్ఓఎస్ 15 (XOS 15) పై పనిచేస్తుంది, ఇది యూజర్లకు తాజా ఇంటర్ఫేస్ అనుభూతిని అందిస్తుంది.
ఇన్ఫినిక్స్ ఎక్స్ప్యాడ్ 30E లోని మరో ముఖ్యమైన ఫీచర్ దాని ఏఐ ట్యూటర్ (AI Tutor). ఇది ఫోటో సాల్వింగ్ వంటి ఫీచర్ల ద్వారా విద్యార్థులకు క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించడంలో సహాయపడుతుంది. అలాగే సుమారు 1.2 లక్షలకు పైగా ఉచిత విద్యా వనరులను ఈ టాబ్లెట్ ద్వారా పొందవచ్చు. కెమెరాల విషయానికి వస్తే, ఇందులో సెల్ఫీలు మరియు వీడియో కాల్స్ కోసం 8 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను, అలాగే వెనుక భాగంలో 5 లేదా 8 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాను అందించారు. కనెక్టివిటీ పరంగా 4G LTE సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల వైఫై లేని చోట్ల కూడా సిమ్ కార్డ్ ద్వారా ఇంటర్నెట్ వాడుకునే సౌకర్యం ఉంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం పరంగా ఈ టాబ్లెట్ చాలా బలంగా ఉంది. ఇందులో 7,000mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది 18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా నిరంతరాయంగా చదువుకోవడానికి లేదా వినోదం కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఇండోనేషియాలో దీని ధర సుమారు రూ. 12,800 గా ఉంది. డ్రీమీ బ్లూ, ఫారెస్ట్ గ్రీన్ మరియు డీప్ బ్లూ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది లభిస్తుంది. తక్కువ ధరలో మంచి డిస్ప్లే, పెద్ద బ్యాటరీ మరియు విద్యా సంబంధిత ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది ఒక ఉత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుంది.