Infinix Note Edge: రూ.20000 బడ్జెట్లో ఇన్ఫినిక్స్ కొత్త ఫోన్.. స్లిమ్ డిజైన్, JBL స్పీకర్స్..!
Infinix Note Edge: ఇన్ఫినిక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ కొత్తగా NOTE Edge స్లిమ్ ఫోన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా లాంచ్ చేసింది. ఈ ఫోన్ సన్నని బాడీ, బలమైన బ్యాటరీ, అద్భుతమైన డిస్ప్లే ఫీచర్లతో వచ్చింది. కొత్త హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్ అప్గ్రేడ్లతో ఈ ఫోన్ మంచి ఫీచర్లను చౌక ధరలో ఇస్తోంది. స్టైల్, పవర్, ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.
ఇన్ఫినిక్స్ NOTE Edge 7.2mm సన్నని బాడీతో వచ్చింది. దీని బరువు కేవలం 185 గ్రాములు మాత్రమే, చేతిలో బాగా సౌకర్యంగా ఉంటుంది. పెద్ద బ్యాటరీ ఉన్నప్పటికీ అల్ట్రా-స్లిమ్ కేటగిరీలోకి వచ్చింది. ఫోన్కి మోడరన్ 3D కర్వ్డ్ డిజైన్ ఉంది. దీన్ని “పెర్ల్ లైట్ రిప్పుల్ షాడో” అని ఇన్ఫినిక్స్ పిలుస్తోంది. సిల్క్ గ్రీన్ కలర్లో బ్రష్డ్ లెదర్ స్టైల్ ఫినిష్ ఉంది.
NOTE Edgeలో 1.5K రెజల్యూషన్ కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లే ఉంది. పీక్ బ్రైట్నెస్ 4,500 నిట్స్ వరకు ఉంటుంది. 1.87mm సన్నని బెజెల్స్తో ఇమ్మర్సివ్ వ్యూయింగ్ ఇస్తుంది. కార్నింగ్ గోరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటెక్షన్ ఉంది. ఫోన్కి IP65 డస్ట్, వాటర్ స్ప్లాష్ రెసిస్టెన్స్ రేటింగ్ కూడా ఉంది. మొదటిసారి మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 5G చిప్సెట్ ఉపయోగించారు. ఈ ప్రాసెసర్ బాగా పని చేస్తూ ఎనర్జీని కూడా ఆదా చేస్తుంది. AnTuTu V11లో 810,000 పాయింట్లు పైన స్కోర్ చేస్తుంది. కొన్ని గేమ్లలో 90fps స్మూత్గా ఆడవచ్చు. హెవీ మల్టీటాస్కింగ్, గేమింగ్లో కూడా స్థిరంగా పని చేస్తుంది.
ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ అతి పెద్ద హైలైట్. 6,500mAh పెద్ద బ్యాటరీ ఉంది. ఇన్ఫినిక్స్ ఫోన్లలో ఇది అతిపెద్ద బ్యాటరీ. 45W ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది. 27 నిమిషాల్లో 50 శాతం చార్జ్ అవుతుంది. బ్యాటరీ ఆరోగ్యం కోసం సెల్ఫ్-రిపేరింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది. డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు JBLతో ట్యూన్ చేశారు. గేమింగ్, వీడియోలు చూసేటప్పుడు బాగా లౌడ్, క్లియర్ సౌండ్ ఇస్తాయి. ఇన్ఫినిక్స్ అల్ట్రా పవర్ఫుల్ సిగ్నల్ 3.0 టెక్నాలజీతో బలహీన సిగ్నల్ ఏరియాల్లో కూడా బాగా నెట్వర్క్ ఇస్తుంది.
వెనక 50MP కస్టమైజ్డ్ సెన్సార్ (1/2-ఇంచ్) ఉంది. మంచి లైట్ తీసుకుని క్లియర్ ఫోటోలు, స్టేబుల్ వీడియోలు తీస్తుంది. XOS 16 (ఆండ్రాయిడ్ 16 బేస్డ్) ఉంది. FOLAX AI అసిస్టెంట్, కస్టమైజబుల్ సైడ్ బటన్ ఉన్నాయి. మూడు పెద్ద ఆండ్రాయిడ్ అప్డేట్లు, అయిదు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్డేట్లు ఇస్తారు. గ్లోబల్గా USD 200 (సుమారు రూ.18,200) నుంచి మొదలవుతుంది. ధర ప్రాంతం బట్టి మారవచ్చు. Lunar Titanium, Stellar Blue, Shadow Black, Silk Green అనే నాలుగు కలర్లలో దొరుకుతుంది.