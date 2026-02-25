  • Menu
Home  > టెక్నాలజీ

Infinix Note Edge 5G: ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G.. బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే!

Infinix Note Edge 5G: ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G.. బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే!
x

Infinix Note Edge 5G: ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G.. బడ్జెట్‌లో అదిరిపోయే కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే!

Highlights

ప్రీమియం కర్వ్డ్ AMOLED డిస్‌ప్లే, 5G సపోర్ట్, పవర్‌ఫుల్ పనితీరుతో బడ్జెట్ సెగ్మెంట్‌లో కొత్త సెన్సేషన్‌గా Infinix Note Edge 5G!

Infinix Note Edge 5G: ఇన్ఫినిక్స్ తన కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్ 'ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G'తో మార్కెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది. ఫిబ్రవరి 25 నుండి ఫ్లిప్‌కార్ట్, ఇన్ఫినిక్స్ ఇండియా ఆన్‌లైన్ స్టోర్ల ద్వారా ఈ ఫోన్ అందుబాటులోకి రానుంది. బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్లను కోరుకునే వారిని టార్గెట్ చేస్తూ ఈ ఫోన్‌ను డిజైన్ చేశారు. ముఖ్యంగా దీని స్టైలిష్ ఎడ్జ్ డిస్‌ప్లే ఫోన్‌కి ఒక లగ్జరీ లుక్‌ను ఇస్తుంది, ఇది చూడ్డానికి చాలా కాస్ట్లీ ఫోన్‌లా కనిపిస్తుంది.

ఈ ఫోన్ 5G కనెక్టివిటీతో వస్తుండటంతో ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ విషయంలో యూజర్లు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడక్కర్లేదు. హై-స్పీడ్ డౌన్‌లోడ్స్, లాగ్-ఫ్రీ స్ట్రీమింగ్ కోసం ఇందులో లేటెస్ట్ చిప్‌సెట్‌ను వాడారు. మల్టీ-టాస్కింగ్ ఇష్టపడే వారి కోసం ఎక్కువ ర్యామ్ వేరియంట్లను కూడా కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తోంది. యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ చాలా సింపుల్‌గా, స్మూత్‌గా ఉండేలా సాఫ్ట్‌వేర్‌ను ట్యూన్ చేశారు.

డిస్‌ప్లే నాణ్యత విషయంలో ఇన్ఫినిక్స్ ఎక్కడా తగ్గలేదు. అద్భుతమైన కలర్స్, షార్ప్‌నెస్‌తో వీడియోలు చూడటం ఒక కొత్త అనుభూతినిస్తుంది. గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు ఈ ఎడ్జ్ డిస్‌ప్లే వల్ల వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ చాలా బాగుంటాయి. రిఫ్రెష్ రేట్ కూడా ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల స్క్రీన్ స్క్రోలింగ్ చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సోషల్ మీడియా వాడకం ఎక్కువ ఉన్న నేటి తరం యువతకు ఇది బాగా నచ్చుతుంది.

కెమెరా సెటప్ కూడా ఈ ధరలో ఆకట్టుకునేలా ఉంది. క్లారిటీతో కూడిన ఫోటోలు, స్టెబిలిటీ ఉన్న వీడియోలను ఈ ఫోన్‌తో తీయవచ్చు. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం ముందు భాగంలో కూడా పవర్‌ఫుల్ కెమెరాను అమర్చారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫీచర్ల ద్వారా ఫోటోలను మరింత అందంగా మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. నైట్ మోడ్ ఫీచర్ రాత్రి సమయాల్లో కూడా డీటెయిల్డ్ ఫోటోలను అందిస్తుంది.

బ్యాటరీ పరంగా కూడా ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G నమ్మదగినదిగా కనిపిస్తోంది. పెద్ద బ్యాటరీతో పాటు బాక్స్‌లోనే ఫాస్ట్ ఛార్జర్ లభిస్తుంది. తక్కువ సమయంలోనే ఫుల్ ఛార్జింగ్ చేసుకునే సదుపాయం ఉండటం యూజర్లకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. మొత్తంమీద, తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఎడ్జ్ డిస్‌ప్లే ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఫిబ్రవరి 25న విడుదలయ్యే ఈ ఫోన్ ఒక మంచి డీల్ అని చెప్పవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick