Infinix Note Edge 5G: ఇన్ఫినిక్స్ కొత్త ‘నోట్ ఎడ్జ్ 5G’ వచ్చేస్తోంది.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు.. అది తక్కువ ధరలో..!

Infinix Note Edge 5G: ప్రస్తుత స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించడంలో ఇన్ఫినిక్స్ ఎప్పుడూ ముందే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అదే ఊపుతో ఫిబ్రవరి 18న భారత మార్కెట్లోకి 'Infinix Note Edge 5G'ను లాంచ్ చేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేసింది. ఈ ఫోన్ కేవలం చూడ్డానికి స్టైలిష్గా ఉండటమే కాకుండా, పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ మరియు లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్తో కుర్రకారును ఆకట్టుకోబోతోంది. ముఖ్యంగా ట్రెండీ లుక్ కోరుకునే యూత్ కోసం ఈ ఫోన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని చెప్పవచ్చు.
ఈ ఫోన్ ప్రధాన ఆకర్షణ దీని డిస్ప్లే అని చెప్పాలి. కర్వ్డ్ ఎడ్జ్ డిజైన్తో రాబోతున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్, యూజర్లకు ఒక లగ్జరీ ఫీల్ను ఇస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి ఎడ్జ్ డిస్ప్లేలు కేవలం ఖరీదైన ఫోన్లలోనే కనిపిస్తాయి, కానీ ఇన్ఫినిక్స్ తక్కువ ధరలోనే ఈ ఫీచర్ను తీసుకురావడం విశేషం. దీనివల్ల వీడియోలు చూడటమే కాకుండా, గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు కూడా యూజర్లకు ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లభిస్తుంది. స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ మరియు బ్రైట్నెస్ విషయంలో కూడా కంపెనీ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదని తెలుస్తోంది.
పెర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. ఇది 5G కనెక్టివిటీని సపోర్ట్ చేయడమే కాకుండా, మల్టీ టాస్కింగ్ను చాలా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మీరు ఒకేసారి ఒకటి కంటే ఎక్కువ యాప్స్ వాడుతున్నా లేదా హై-గ్రాఫిక్స్ గేమ్స్ ఆడుతున్నా ఫోన్ ఏమాత్రం హ్యాంగ్ అవ్వకుండా పనిచేస్తుంది. నేటి తరం స్పీడ్ లైఫ్ స్టైల్కి అనుగుణంగా డేటా స్పీడ్ మరియు ప్రాసెసింగ్ పవర్ను ఈ చిప్సెట్ అద్భుతంగా అందిస్తుంది.
బ్యాటరీ బ్యాకప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇన్ఫినిక్స్ ఇందులో ఏకంగా 6500mAh భారీ బ్యాటరీని ఇస్తోంది. ఈ రోజుల్లో మొబైల్ను గంటల కొద్దీ వాడేవారికి ఇది ఒక పెద్ద వరం అని చెప్పాలి. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా నిశ్చింతగా వాడుకోవచ్చు. సోషల్ మీడియా రీల్స్ చూడటానికైనా లేదా వెబ్ సిరీస్లు స్ట్రీమింగ్ చేయడానికైనా బ్యాటరీ అయిపోతుందన్న టెన్షన్ ఉండదు. దీనికి తోడు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉండటంతో, తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అవుతుంది.
ముగింపుగా చూస్తే, బడ్జెట్ ధరలో ఒక 5G ఫోన్, అందునా సూపర్ బ్యాటరీ మరియు కర్వ్డ్ డిస్ప్లే కావాలనుకునే వారికి ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ ఎడ్జ్ 5G బెస్ట్ ఆప్షన్. ఫిబ్రవరి 18న జరగబోయే లాంచ్ ఈవెంట్లో దీని అసలు ధర మరియు మరిన్ని ఫీచర్లు రివీల్ కానున్నాయి. ఇన్ఫినిక్స్ బ్రాండ్ వాల్యూ పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఈ ఫోన్ మార్కెట్లో గట్టి పోటీని ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఫోన్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్న వారు ఖచ్చితంగా ఈ లాంచ్ కోసం వేచి చూడాల్సిందే.