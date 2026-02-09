  • Menu
Infinix Note 60 Pro: బ్యాటరీ సెల్ఫ్.. హీలింగ్ టెక్నాలజీతో ఇన్ఫినిక్స్ కొత్త సంచలనం.. ఫీచర్స్ చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే..!

Infinix Note 60 Pro: స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్లో తనదైన ముద్ర వేస్తున్న ఇన్ఫినిక్స్, తాజాగా నోట్ 60 ప్రోతో యువతను టార్గెట్ చేస్తోంది. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో ఉన్న 'యాక్టివ్ మ్యాట్రిక్స్ డిస్‌ప్లే' ప్రస్తుతం టెక్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్ అయింది. కెమెరా ఐలాండ్‌లో కలిసిపోయే ఈ డాట్-మ్యాట్రిక్స్ ఇంటర్‌ఫేస్, రెట్రో-ఫ్యూచరిస్టిక్ లుక్‌ను అందిస్తోంది. కేవలం స్టైల్ కోసమే కాకుండా, ఇది లైవ్ వెదర్ అప్‌డేట్లు, మ్యూజిక్ కంట్రోల్స్ మరియు నోటిఫికేషన్లను రియల్ టైమ్‌లో చూపిస్తూ యూజర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను నెక్స్ట్ లెవల్‌కు తీసుకెళ్తుంది. ముఖ్యంగా ఆరెంజ్ లెదర్ ఫినిషింగ్ వేరియంట్ సైబర్‌పంక్ వైబ్స్‌ను ఇస్తూ అల్ట్రా మోడ్రన్‌గా కనిపిస్తోంది.

సాధారణంగా మీడియాటెక్ చిప్‌సెట్‌లను వాడే ఇన్ఫినిక్స్, ఈసారి గేమర్స్ కోరిక మేరకు క్వాల్కమ్ పవర్‌ను పరిచయం చేసింది. ఇందులో ఉన్న Snapdragon 7s Gen 4 5G ప్రాసెసర్ అత్యంత వేగవంతమైన మల్టీ టాస్కింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. మొబైల్ గేమింగ్‌ను అమితంగా ఇష్టపడే వారి కోసం 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగిన 1.5K అల్ట్రా HDR డిస్‌ప్లేను జోడించారు. ఇది సాధారణ ఫోన్ల కంటే మెరుగైన క్లారిటీని మరియు స్మూత్ విజువల్స్‌ను అందిస్తుంది. గేమింగ్ సెషన్స్ ఎంత సుదీర్ఘంగా సాగినా ఫోన్ వేడెక్కకుండా 3D IceCore VC కూలింగ్ టెక్నాలజీని వాడటం విశేషం.

బ్యాటరీ విభాగంలో ఇన్ఫినిక్స్ ఒక భారీ విప్లవాన్నే సృష్టించిందని చెప్పాలి. ఏకంగా 6500mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని ఈ ఫోన్‌లో అమర్చారు. కేవలం బ్యాటరీ సైజు మాత్రమే కాకుండా, ఇది దాదాపు ఆరేళ్ల పాటు అద్భుతమైన లైఫ్ ఇచ్చేలా డిజైన్ చేశారు. ఇందుకోసం 'బ్యాటరీ సెల్ఫ్-హీలింగ్' అనే అడ్వాన్స్‌డ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు, ఇది బ్యాటరీ ఆరోగ్యం దెబ్బతినకుండా ఎప్పటికప్పుడు రీజనరేట్ చేస్తుంది. దీనికి తోడు 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటంతో, నిమిషాల్లోనే ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతుంది, కాబట్టి ఛార్జింగ్ టెన్షన్ అస్సలు ఉండదు.

ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఇందులో 50MP ప్రైమరీ సెన్సార్‌ను అందించారు. ఇది తక్కువ వెలుతురు ఉన్న ప్రదేశాల్లో కూడా అత్యంత స్పష్టమైన మరియు డీటైల్డ్ ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేస్తుంది. సోషల్ మీడియాలో నిత్యం యాక్టివ్‌గా ఉండే నేటి తరం కోసం ప్రత్యేకమైన ఏఐ మోడ్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఇక ఆడియో విషయానికి వస్తే, ప్రపంచ ప్రసిద్ధ JBL ట్యూన్డ్ స్పీకర్లను ఇందులో అమర్చారు. దీనివల్ల మ్యూజిక్ వింటున్నా లేదా సినిమాలు చూస్తున్నా థియేటర్ లాంటి సౌండ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లభిస్తుంది. ప్రీమియం లెదర్ టెక్స్చర్ బాడీ ఫోన్‌కు రిచ్ లుక్‌తో పాటు గ్రిప్‌ను కూడా ఇస్తుంది.

నోట్ 50 ప్రో సిరీస్‌కు సక్సెసర్‌గా వస్తున్న ఈ Infinix Note 60 Pro పై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించే ఇన్ఫినిక్స్, ఈసారి క్వాల్కమ్ భాగస్వామ్యంతో వస్తుండటంతో బ్రాండ్ ఇమేజ్ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ లాంచ్‌కు సంబంధించిన టీజర్లు ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అన్ని రకాల ఫీచర్లు ప్యాక్ అయి ఉన్న ఈ ఫోన్ త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. మరిన్ని అప్‌డేట్స్ కోసం ఇన్ఫినిక్స్ అఫీషియల్ పేజీలను ఫాలో అవుతూ ఉండండి.

