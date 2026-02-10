Infinix Note 60 Pro: ఇన్ఫినిక్స్ నుంచి అల్టిమేట్ ‘బీస్ట్’.. నోట్ 60 ప్రో అరాచకం!
Infinix Note 60 Pro: స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్ని క్రియేట్ చేసుకున్న ఇన్ఫినిక్స్, ఇప్పుడు 'నోట్ 60 ప్రో'తో మరోసారి సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధమైంది. నేటి టెక్ తరం కోరుకునే స్టైలిష్ లుక్, పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఈ ఫోన్ మార్కెట్లోకి అడుగుపెడుతోంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లను ఆశించే యువతకు ఈ మొబైల్ ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్గా మారబోతోంది. అద్భుతమైన డిజైన్, అదిరిపోయే కలర్ వేరియంట్స్తో వస్తున్న ఈ స్మార్ట్ఫోన్, మిడ్-రేంజ్ విభాగంలో ఇతర దిగ్గజ కంపెనీలకు గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
డిస్ప్లే విషయంలో ఇన్ఫినిక్స్ ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాలేదు. ఈ ఫోన్లో 1.5K రిజల్యూషన్ కలిగిన అమోలెడ్ డిస్ప్లేను అందించారు, ఇది ప్రతి పిక్చర్ని అత్యంత స్పష్టంగా, కలర్ఫుల్గా చూపిస్తుంది. హై రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల గేమింగ్ ఆడేటప్పుడు లేదా సోషల్ మీడియా స్క్రోలింగ్ చేసేటప్పుడు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. మీరు నెట్ఫ్లిక్స్ లేదా యూట్యూబ్లో హై-క్వాలిటీ వీడియోలు చూసేటప్పుడు ఒక థియేటర్ లెవల్ ఫీలింగ్ని ఈ స్క్రీన్ అందిస్తుంది. అవుట్డోర్ బ్రైట్నెస్ కూడా మెరుగ్గా ఉండటంతో ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ హార్ట్ అండ్ సోల్ వచ్చేసి ఇందులో వాడిన స్నాప్డ్రాగన్ 7s జెన్ చిప్సెట్. మల్టీ టాస్కింగ్ ఇష్టపడే ఈ జనరేషన్ కోసం ఇన్ఫినిక్స్ ఈ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ని జత చేసింది. హెవీ గేమింగ్ నుంచి ఎడిటింగ్ యాప్స్ వరకు ఏదీ లాగ్ అవ్వకుండా రన్ అవుతుంది. 5G నెట్వర్క్ సపోర్ట్తో వస్తున్న ఈ చిప్సెట్ వల్ల ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ , డౌన్లోడింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి. సాఫ్ట్వేర్ పరంగా కూడా లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్, క్లీన్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో ఇది యూజర్లకు మంచి కంఫర్ట్ని ఇస్తుంది.
స్మార్ట్ఫోన్ యూజర్లను వేధించే ప్రధాన సమస్య బ్యాటరీ డ్రైన్ అవ్వడం, కానీ ఇన్ఫినిక్స్ నోట్ 60 ప్రోలో ఆ చింత అవసరం లేదు. ఇందులో భారీ 6500mAh బ్యాటరీని అమర్చారు, ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా హెవీగా వాడినా ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది. దీనికి తోడు సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల నిమిషాల్లోనే బ్యాటరీ ఫుల్ అయిపోతుంది. కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ లేదా ఆఫీస్ గోయర్స్ లాంటి బిజీ లైఫ్ స్టైల్ ఉన్నవారికి ఈ బ్యాటరీ కెపాసిటీ ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పవచ్చు.
ఫోటోగ్రఫీ, రీల్స్ చేసే వారికి ఈ ఫోన్ ఒక వరమని చెప్పాలి. అత్యధిక మెగాపిక్సెల్ కలిగిన మెయిన్ కెమెరా ద్వారా తీసే ఫోటోలు చాలా డీటెయిల్డ్గా వస్తాయి. తక్కువ వెలుతురులో కూడా మంచి ఫోటోలు తీయడానికి ఇందులో ప్రత్యేకమైన నైట్ మోడ్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. సెల్ఫీ ప్రియుల కోసం హై-రిజల్యూషన్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కేటాయించారు. వీడియో స్టెబిలైజేషన్ బాగుండటం వల్ల కదిలేటప్పుడు కూడా వీడియోలు షేక్ అవ్వకుండా ప్రొఫెషనల్ క్వాలిటీలో వస్తాయి.