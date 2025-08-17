Infinix HOT 60i 5G : 50MP కెమెరా, 6000mAh బ్యాటరీతో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ – ధర కేవలం ₹9,299
ఇన్ఫినిక్స్ కంపెనీ భారత మార్కెట్లోకి కొత్త బడ్జెట్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ HOT 60i 5Gను లాంచ్ చేసింది. ఇదివరకే విడుదలైన HOT 60 5G+ తర్వాత ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చింది.
ప్రధాన ఫీచర్లు:
6.75 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్రేట్, 670నిట్స్ బ్రైట్నెస్)
50MP రియర్ కెమెరా LED ఫ్లాష్తో, 2K వీడియో రికార్డింగ్ సపోర్ట్
5MP ఫ్రంట్ కెమెరా
MediaTek Dimensity 6400 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్
4GB RAM + 4GB వర్చువల్ RAM సపోర్ట్
128GB స్టోరేజ్, microSD ద్వారా 2TB వరకు విస్తరించుకునే అవకాశం
Android 15 OS
AI ఫీచర్లు: Circle to Search, AI Call Translation, AI Summarization, AI Writing Assistant, AI Wallpaper Generator, AI Eraser
6000mAh బ్యాటరీ (18W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 10W రివర్స్ వైర్డ్ ఛార్జింగ్)
IP64 రేటింగ్ – డస్ట్ & స్ప్లాష్ రెసిస్టెంట్
సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, 3.5mm ఆడియో జాక్, DTS సపోర్ట్తో సింగిల్ స్పీకర్
ధర & లభ్యత:
4GB + 128GB వేరియంట్ ధర ₹9,299
ప్రీపెయిడ్ ఆఫర్తో కేవలం ₹8,999
షాడో బ్లూ, మాన్సూన్ గ్రీన్, ప్లమ్ రెడ్, స్లీక్ బ్లాక్ కలర్ ఆప్షన్లు
ఆగస్టు 21 నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్ & రిటైల్ స్టోర్లలో లభ్యం
ఈ ధరలో 6000mAh భారీ బ్యాటరీ, 120Hz డిస్ప్లే, 5G కనెక్టివిటీ అందించడం వలన Infinix HOT 60i 5G వినియోగదారులను బాగా ఆకర్షించనుంది.