Infinix GT 35 5G: ఇన్ఫినిక్స్ జిటి 35 5జి.. మార్కెట్లోకి పవర్ఫుల్ ఎంట్రీ ఇచ్చేసింది..!
Infinix GT 35 5G: ఇన్ఫినిక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్స్తో దూసుకెళ్తున్న బ్రాండ్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ముఖ్యంగా మిడ్ రేంజ్ సెగ్మెంట్లో పవర్ఫుల్ స్పెసిఫికేషన్స్ను తక్కువ ధరలో అందిస్తూ యూజర్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. అలాంటి ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే ఇన్ఫినిక్స్ జీటి 35 5జీ ఫోన్ను మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చింది. గేమింగ్, ఫోటోగ్రఫీ, డైలీ యూజ్ అన్నింటికీ సరిపడేలా డిజైన్ చేసిన ఈ ఫోన్, హైఎండ్ ఫీచర్స్ను అందుబాటు ధరలో ఇచ్చే ఇన్ఫినిక్స్ ఈ ఫోన్ను పవర్ యూజర్స్కు ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టాయి. ఇప్పుడు దీనిపై వచ్చిన డిస్కౌంట్ వార్తలతో ఈ ఫోన్పై ఆసక్తి మరింత పెరిగింది.
జీటి 35 5జీ ఫోన్ చూడగానే స్లీక్ ఫీల్ వస్తుంది. ముందు భాగంలో పెద్ద అమోల్ఈడి డిస్ప్లే ఉండటంతో స్క్రీన్ అనుభవం చాలా ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. బెజెల్స్ చాలా తక్కువగా ఉండటం వల్ల వీడియోలు చూసేటప్పుడు, గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు పూర్తి స్క్రీన్ ఫీలింగ్ వస్తుంది. వెనుక భాగంలో ప్రీమియమ్ ఫినిష్ ఉండటం వల్ల చేతిలో పట్టుకుంటే మంచి గ్రిప్తో పాటు క్వాలిటీ ఫీల్ కూడా వస్తుంది. కెమెరా మాడ్యూల్ బాడీలో చక్కగా ఇమిడిపోయేలా డిజైన్ చేయడం వల్ల ఫోన్ మొత్తం లుక్ క్లిన్గా కనిపిస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో ఉన్న అమోల్ఈడి డిస్ప్లే రిచ్ కలర్స్ను, డీప్ కాంట్రాస్ట్ను చూపిస్తుంది. హై రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల స్క్రోలింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. గేమింగ్ చేసినప్పుడు గ్రాఫిక్స్ షార్ప్గా కనిపిస్తాయి. అవుట్డోర్లో కూడా బ్రైట్నెస్ సరిపడా ఉండటం వల్ల ఎండలో ఫోన్ వాడినా ఇబ్బంది ఉండదు. హెచ్డీఆర్ సపోర్ట్ వల్ల సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు చూస్తే అనుభవం మరింత ఇమర్సివ్గా మారుతుంది.
జీటి 35 5జీ ఫోన్లో ప్రధాన ఆకర్షణ 300 ఎమ్పీ ప్రైమరీ కెమెరా. ఈ కెమెరాతో తీసిన ఫోటోలు చాలా హై డీటెయిల్తో వస్తాయి. జూమ్ చేసినా క్లారిటీ తగ్గకుండా ఉండటం పెద్ద ప్లస్. అల్ట్రా వైడ్ లెన్స్తో ల్యాండ్స్కేప్ షాట్స్ బాగా వస్తాయి. మ్యాక్రో లెన్స్తో క్లోజ్ షాట్స్ కూడా క్లియర్గా క్యాప్చర్ చేయొచ్చు. తక్కువ వెలుతురు ఉన్న చోట కూడా ఏఐ ఇమేజ్ ప్రాసెసింగ్ వల్ల ఫోటోలు బ్రైట్గా, షార్ప్గా వస్తాయి. ఫ్రంట్ కెమెరా సెల్ఫీస్కు, వీడియో కాల్స్కు సరిపడే క్వాలిటీ ఇస్తుంది.
ఈ ఫోన్లో పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్తో పాటు 16 జీబీ ర్యామ్ వరకు సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల రోజువారీ వాడకంలో ఎలాంటి ల్యాగ్ ఫీలింగ్ ఉండదు. ఒకేసారి 8 యాప్స్, 10 యాప్స్ ఓపెన్ చేసినా ఫోన్ స్మూత్గా పనిచేస్తుంది. హెవీ గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు కూడా ఫ్రేమ్ డ్రాప్స్ లేకుండా స్టేబుల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. లాంగ్ టైమ్ యూజ్ చేసినా హీట్ కంట్రోల్ బాగానే ఉంటుంది. జీటి 35 5జీ ఫోన్లో పెద్ద బ్యాటరీ ఇవ్వడం వల్ల నార్మల్ యూజ్లో ఒక రోజు పూర్తిగా సరిపోతుంది. గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్ లాంటి హెవీ యూజ్ చేసినా 6 గంటలు, 7 గంటలు ఈజీగా స్టాండ్ అవుతుంది. 100 వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఫోన్ చాలా తక్కువ సమయంలో చార్జ్ అవుతుంది. సుమారుగా 20 నిమిషాల్లో, 25 నిమిషాల్లో ఫోన్ ఎక్కువ శాతం చార్జ్ అవుతుంది.
ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్పై ఇన్ఫినిక్స్ కస్టమ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో వస్తుంది. యూజ్ చేయడానికి సింపుల్గా ఉండేలా సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేశారు. యానిమేషన్స్ స్మూత్గా ఉంటాయి. ఏఐ ఆధారిత కెమెరా ఫీచర్స్, బ్యాటరీ ఆప్టిమైజేషన్ లాంటి అంశాలు రోజువారీ యూజ్ను మరింత సౌకర్యంగా మారుస్తాయి. రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ వల్ల సెక్యూరిటీ కూడా బాగానే ఉంటుంది. 5జీ సపోర్ట్ ఉండటం వల్ల ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఆన్లైన్ గేమింగ్, వీడియో స్ట్రీమింగ్ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చేయొచ్చు. వైఫై, బ్లూటూత్ కనెక్షన్స్ స్టేబుల్గా పనిచేస్తాయి. ఆడియో అవుట్పుట్ కూడా రోజువారీ వినియోగానికి సరిపడేలా ఉంటుంది.
ఇన్ఫినిక్స్ జీటి 35 5జీ ఫోన్ మార్కెట్లో 30,000 రూపాయల ధరతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. తాజాగా ప్రకటించిన ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ తర్వాత ఈ ఫోన్ ధర దాదాపుగా 2,5000 రూపాయల దగ్గరికి తగ్గినట్లు సమాచారం. కొన్ని బ్యాంక్ ఆఫర్స్ వర్తింపజేస్తే అదనంగా 2,000 రూపాయల వరకు తగ్గింపు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎక్స్ చేంజ్ ఆఫర్ ద్వారా పాత ఫోన్ ఇచ్చినప్పుడు మరో 3,000 రూపాయల వరకు లాభం పొందే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. అన్ని డిస్కౌంట్తో కలిపి చూస్తే ఈ ఫోన్ ధర 20,000 నుంచి 22,000 రూపాయల మధ్యకు వచ్చే అవకాశముంది. 300 ఎమ్పీ కెమెరా, 16 జీబీ ర్యామ్ వరకు సపోర్ట్, 100 వాట్స్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ లాంటి ఫీచర్స్ ఈ ధరలో లభించడం వల్ల జీటి 35 5జీ నిజంగా వాల్యూ ఫర్ మనీ డీల్గా కనిపిస్తోంది.