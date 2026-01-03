Smartphones India :భారతదేశంలోకి రాబోతున్న 200MP కెమెరాలు మరియు 7,000mAh బ్యాటరీలు: జనవరి 2026 టెక్ ప్రివ్యూ
200ఎంపీ కెమెరాలు మరియు 7000ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీలతో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్లు ఈ నెల భారత్లో లాంచ్ కానున్నాయి. ఫీచర్లు, లాంచ్ తేదీలు మరియు ముఖ్యాంశాలతో రియల్మీ, రెడ్మీ, ఒప్పో, పోకో నుంచి రానున్న ఫోన్ల వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
కొత్త ఫోన్ కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న వారికి జనవరి నెల పండుగలాంటి వార్తలను మోసుకొస్తోంది. ఈ నెలలో భారతీయ స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్లో "చిన్న అప్డేట్లు" కాకుండా "ప్రధాన మార్పులు" అనిపించే లాంచ్లు జరగనున్నాయి. రెండు రోజుల పాటు వచ్చే భారీ బ్యాటరీలు మరియు ప్రొఫెషనల్ గేర్ (కెమెరాలకు) పోటీనిచ్చే ఇమేజింగ్ సెన్సార్లతో ఫోన్లు విడుదల కాబోతున్నాయి.
జనవరి నెలలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించబోయే కొత్త ఫోన్లు మరియు వాటి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:
రియల్మీ 16 ప్రో సిరీస్ (Realme 16 Pro Series): "ది పోర్ట్రెయిట్ మాస్టర్"
లాంచ్ తేదీ: జనవరి 6, 2026
రియల్మీ ఈ సంవత్సరాన్ని చాలా ఉధృతంగా ప్రారంభించబోతోంది. జపాన్ డిజైనర్ నావోతో ఫుకాసావాతో (Naoto Fukasawa) కలిసి "అర్బన్ వైల్డ్ డిజైన్" (Urban Wild Design) లో ఈ ఫోన్లను పరిచయం చేస్తున్నారు.
- ప్రధాన ఆకర్షణ: 16 ప్రో మరియు 16 ప్రో+ రెండింటిలోనూ 200MP 'లుమాకలర్' (LumaColor) కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ప్రో+ మోడల్లో అద్భుతమైన జూమ్ ఫోటోల కోసం 50MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్ కూడా ఉంది.
- బ్యాటరీ: 7,000 mAh "టైటాన్ బ్యాటరీ" మరియు 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది.
- ప్రాసెసర్: ప్రో+ లో స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4, ప్రో మోడల్లో డైమెన్సిటీ 7300-Max చిప్సెట్ ఉండవచ్చు.
- బోనస్: వీటితో పాటు 12,200mAh భారీ బ్యాటరీ కలిగిన రియల్మీ ప్యాడ్ 3 కూడా విడుదల కానుంది.
రెడ్మీ నోట్ 15 5జీ (Redmi Note 15 5G): నమ్మకమైన ఆల్-రౌండర్
- లాంచ్ తేదీ: జనవరి 6, 2026
భారతదేశంలో షియోమీ "నోట్" సిరీస్ ఎప్పుడూ ప్రాచుర్యం పొందింది. నోట్ 15 5జీ ఆ వారసత్వాన్ని కొనసాగించేలా ఉంది.
- డిజైన్ & డిస్ప్లే: పెద్ద 120Hz కర్వ్డ్ అమోలెడ్ డిస్ప్లే ఉన్నప్పటికీ, ఇది కేవలం 7.35mm మందంతో చాలా తేలికగా ఉంటుంది.
- స్పెసిఫికేషన్లు: స్నాప్డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 ప్రాసెసర్తో పాటు, 4K వీడియో షూట్ చేయగల 108MP ప్రధాన కెమెరా ఉంటుంది.
- బ్యాటరీ: 5,520 mAh బ్యాటరీ మరియు 45W ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది.
పోకో M8 (Poco M8): బడ్జెట్ పనితీరు
- లాంచ్ తేదీ: జనవరి 8, 2026
తక్కువ ధరలో అధిక పనితీరును అందించడం పోకో బ్రాండ్ లక్ష్యం. పోకో M8 ధర సుమారు ₹12,000–₹15,000 మధ్య ఉండవచ్చు.
- డిస్ప్లే: ఈ బడ్జెట్ ఫోన్లో 6.77-అంగుళాల 3D-కర్వ్డ్ స్క్రీన్ అందించడం విశేషం.
- పనితీరుకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే వినియోగదారులను ఇది ఆకర్షించనుంది.
ఒప్పో రెనో 15 సిరీస్ (Oppo Reno 15 Series): స్టైల్ మరియు మన్నిక
- అంచనా విడుదల: జనవరి 2026 మధ్య లేదా చివరిలో
ఒప్పో ఈసారి రెనో 15, రెనో 15 ప్రో తో పాటు సరికొత్తగా 'రెనో 15 ప్రో మినీ'ని పరిచయం చేస్తోంది.
- కాంపాక్ట్ డిజైన్: పెద్ద ఫోన్లు ఇష్టం లేని వారికి 'ప్రో మినీ' (6.32-అంగుళాల డిస్ప్లే) అనుకూలంగా ఉంటుంది.
- మన్నిక: ఈ ఫోన్లు IP66, IP68, మరియు IP69 రేటింగ్లతో వస్తాయి. అంటే నీటిలో మునిగినా లేదా హై-ప్రెషర్ వాటర్ జెట్లతో శుభ్రం చేసినా ఇవి చెక్కుచెదరవు.
- టెక్: ప్రో మోడల్స్లో డైమెన్సిటీ 8450 చిప్సెట్ మరియు 3,600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ కలిగిన డిస్ప్లే ఉండవచ్చు.
ముగింపు:
జనవరి 2026 నెల టెక్ ప్రియులకు పండుగే. రియల్మీ యొక్క 200MP కెమెరా, రెడ్మీ యొక్క స్లిమ్ డిజైన్ మరియు ఒప్పో ప్రో మినీ పవర్ వంటివి ఈ నెలలో స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ను ఉర్రూతలూగించనున్నాయి.