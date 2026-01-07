  • Menu
Redmi Smartphones India : రెడ్‌మీ నోట్ 15 లాంచ్: 108MP కెమెరా, 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లే మరియు ధర వివరాలు

రెడ్‌మీ నోట్ 15 108MP కెమెరా, 6.77-inch AMOLED డిస్‌ప్లే, Snapdragon 6 Gen 3 ప్రాసెసర్‌తో ఇండియాలో ₹13,999 నుంచి లాంచ్ చేయబడింది. రెడ్‌మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో, స్పెక్స్, ధర, లాంచ్ వివరాలను ఇక్కడ చూడండి.

చైనీస్ టెక్నాలజీ దిగ్గజం షియోమీ (Xiaomi) తమ ప్రసిద్ధ సబ్-బ్రాండ్ రెడ్‌మీ (Redmi) ద్వారా భారతదేశంలో రెండు ఆకర్షణీయమైన పరికరాలను విడుదల చేసింది – రెడ్‌మీ నోట్ 15 మరియు రెడ్‌మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో. మిడ్-రేంజ్ రెడ్‌మీ నోట్ 15, అద్భుతమైన 108MP ప్రధాన కెమెరాతో నోట్ 14 యొక్క శక్తివంతమైన కొత్త వెర్షన్‌గా వచ్చింది.

రెడ్‌మీ నోట్ 15: ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లు

రెడ్‌మీ నోట్ 15 5G ఆండ్రాయిడ్ 15-ఆధారిత MIUI హైపర్‌ఓఎస్ 2 (HyperOS 2)తో పనిచేస్తుంది మరియు నాలుగు సంవత్సరాల OS అప్‌డేట్‌లు, ఆరు సంవత్సరాల సెక్యూరిటీ అప్‌డేట్‌లకు హామీ ఇస్తుంది.

ఇతర ఫీచర్లు:

  1. 6.77-అంగుళాల AMOLED స్క్రీన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ మరియు 3200 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్.
  2. అదనపు రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i.
  3. స్నాప్‌డ్రాగన్ 6 జెన్ 3 చిప్ (Snapdragon 6 Gen 3 chip).
  4. 108MP ప్రధాన కెమెరా, 8MP సెకండరీ కెమెరా మరియు 20MP సెల్ఫీ కెమెరా.
  5. ధూళి మరియు నీటి నిరోధకత కోసం IP65 రేటింగ్.
  6. AI ఫేస్ అన్‌లాక్ మరియు ఇన్-స్క్రీన్ ఫింగర్‌ప్రింట్ రీడర్.
  7. 5,520mAh బ్యాటరీ, 45W క్విక్ ఛార్జింగ్ మరియు 18W వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్.

ధర మరియు వేరియంట్లు

రెడ్‌మీ నోట్ 15 రెండు స్టోరేజ్ ఆప్షన్‌లలో అందుబాటులో ఉంది:

  1. 8GB + 128GB: ₹21,999 (బ్యాంక్ ఆఫర్‌తో: ₹19,999)
  2. 256GB: ₹21,999 (బ్యాంక్ ఆఫర్‌తో)

యాక్సిస్ బ్యాంక్, ICICI, SBI కార్డ్ హోల్డర్లు ₹3,000 వరకు తగ్గింపులను పొందవచ్చు. కొనుగోలుదారులకు 2 నెలల యూట్యూబ్ ప్రీమియం, 3 నెలల స్పాటిఫై మరియు 6 నెలల Google One సబ్‌స్క్రిప్షన్‌లు ఉచితంగా లభిస్తాయి. అమ్మకాలు జనవరి 9, 2026 నుండి ప్రారంభం కానున్నాయి.

రెడ్‌మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో: పెద్ద బ్యాటరీ, పెద్ద డిస్‌ప్లే

నోట్ 15తో పాటు, షియోమీ రెడ్‌మీ ప్యాడ్ 2 ప్రో (Redmi Pad 2 Pro)ను కూడా పరిచయం చేసింది. ఇది 12.10-అంగుళాల డిస్‌ప్లే, స్నాప్‌డ్రాగన్ 7s జెన్ 4 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. 8+8MP ముందు మరియు వెనుక కెమెరాలు మరియు భారీ 12,000mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.

వేరియంట్లు మరియు ధర:

  • 8GB + 128GB Wi-Fi Only: ₹22,999
  • 8GB + 128GB Wi-Fi + 5G: ₹25,999
  • 256GB Wi-Fi + 5G: ₹27,999

బ్యాంక్ ఆఫర్‌లతో వినియోగదారులు అదనంగా ₹2,000 తగ్గింపు పొందవచ్చు. అమ్మకాలు జనవరి 12, 2026 నుండి ప్రారంభమవుతాయి.

ఈ ఉత్పత్తులను విడుదల చేయడం ద్వారా, రెడ్‌మీ మిడ్-రేంజ్ సెగ్మెంట్‌పై తన పట్టును మరింత బలోపేతం చేసుకుంది. వీటిని Mi.com లేదా ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ రిటైలర్లలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.

