Credit Card: మీకు ఉద్యోగం లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు పొందే మార్గాలు ఉన్నాయి.. అవేమిటంటే..

* మీకు ఉద్యోగం లేకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు పొందే మార్గాలు ఉన్నాయి

Credit Card: ముంబై, పూణే, ఢిల్లీ, హైదరాబాద్ వంటి పెద్ద నగరాల్లో నివసించే వ్యక్తుల కోసం క్రెడిట్ కార్డ్ కలిగి ఉండటం అనేది కేవలం ఫ్యాషన్ మాత్రమే కాదు, ఇది ఒక అవసరంగా మారింది. అయితే, కళాశాల విద్యార్థులు, చిన్న వ్యాపార యజమానులు మొదలైనవారు క్రెడిట్ కార్డులు పొందడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే చాలా బ్యాంకులు సాధారణ జీతం, నెలవారీ వేతన స్లిప్ ఉన్నవారికి మాత్రమే క్రెడిట్ కార్డులను అందిస్తాయి. ఇది క్రెడిట్ కార్డ్ సదుపాయాన్ని ఇతరులు సద్వినియోగం చేసుకోకుండా నిరోధిస్తుంది. మీకు ఉద్యోగం ఉంటేనే మీరు క్రెడిట్ కార్డు పొందగలరని చెప్పడం పూర్తిగా తప్పు. మీరు ఉద్యోగం చేయకపోయినా క్రెడిట్ కార్డు పొందడంలో మీకు సహాయపడే కొన్ని చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

ఆదాయం చూపించాలి..

చాలా బ్యాంకులు లేదా ఆర్ధిక సేవలు అందించేవారు మీకు ఉద్యోగం కలిగి ఉన్నారో లేదా అనే ఆధారంగా క్రెడిట్ కార్డులు అందించే. కాబట్టి మీరు మీ రెగ్యులర్ ఆదాయాన్ని బ్యాంకు లేదా సంస్థకు చెప్పడం ద్వారా క్రెడిట్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అయితే, క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్‌తో పాటు, మీరు ఆదాయ సమాచారాన్ని కూడా అందించాలి. తగినంత డబ్బు పొదుపు ఖాతాలో ఉండటం అవసరం. కళాశాల విద్యార్థులు క్రెడిట్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఏదేమైనా, వారికి ఒక షరతు ఉంది, అంటే విద్యార్థికి కొంత నమ్మకం, పెట్టుబడి లేదా ఆస్తిలో పేరు ఉండాలి. మీ పొదుపు ఖాతాలో మీకు తగినంత బ్యాలెన్స్ ఉండి, లావాదేవీ చరిత్ర సరైనది అయినప్పటికీ మీరు క్రెడిట్ కార్డును పొందవచ్చు. హామీదారు ఉంటె.. మీకు మంచి క్రెడిట్ చరిత్ర ఉన్న పరిచయస్తుడు ఉన్నట్లయితే, బ్యాంక్ లేదా ఇతర ఆర్థిక సంస్థ అతని ట్రస్ట్ మీద మీకు క్రెడిట్ కార్డును అందించవచ్చు. అయితే, మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించలేకపోతే, ఆ మొత్తం మీ హామీదారు నుండి తిరిగి పొందే ప్రయత్నం బ్యాంకులు చేస్తాయి. సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ : మీకు ఉద్యోగం లేకపోతే, మీరు సెక్యూర్డ్ క్రెడిట్ కార్డును పొందవచ్చు. దాని కోసం మీరు నిర్దిష్ట నిధిని మీరు బ్యాంకులో కలిగి ఉండాలి. మీరు క్రెడిట్ కార్డును తిరిగి చెల్లించలేకపోతే, మీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ నుంచి ఆ సొమ్ము రికవరీ చేస్తారు.