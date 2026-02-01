OPPO Reno15 Pro Mini: స్టైలిష్ లుక్.. అదిరిపోయే ఫీచర్లు.. మార్కెట్లోకి ఒప్పో 'క్రిస్టల్ పింక్' మ్యాజిక్!
OPPO Reno15 Pro Mini: స్మార్ట్ఫోన్ ప్రపంచంలో తనకంటూ ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న ఒప్పో, సరికొత్త రంగుతో కుర్రకారును కట్టిపడేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే కోకో బ్రౌన్, గ్లేసియర్ వైట్ రంగులతో మార్కెట్లో సందడి చేస్తున్న 'రెనో 15 ప్రో మినీ' సిరీస్లో ఇప్పుడు అత్యంత ఆకర్షణీయమైన 'క్రిస్టల్ పింక్' వేరియంట్ను కంపెనీ భారత్లోకి ప్రవేశపెట్టింది. ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ ఫోన్, కేవలం రంగుతోనే కాకుండా అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన ఫీచర్లతో స్మార్ట్ ప్రియులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సరికొత్త రంగు కేవలం ఫోన్ లాగా కాకుండా ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్లా కనిపిస్తుండటం విశేషం.
ఈ ఫోన్ 6.32 అంగుళాల 1.5K ఫ్లాట్ OLED డిస్ప్లేతో అద్భుతమైన విజువల్ అనుభూతిని అందిస్తుంది. దీనిలోని 3600 నిట్స్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. వేగవంతమైన పనితీరు కోసం ఇందులో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8450 ప్రాసెసర్ను అమర్చారు. ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత కలర్ ఓఎస్ 16తో పనిచేసే ఈ స్మార్ట్ఫోన్, వినియోగదారులకు సరికొత్త ఇంటర్ఫేస్ అనుభవాన్ని ఇస్తుంది. భద్రత కోసం క్రిస్టల్ షీల్డ్ గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ ఉండటం వల్ల స్క్రీన్ దెబ్బతినే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది.
ఫోటోగ్రఫీ ప్రియుల కోసం ఒప్పో ఇందులో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్ను తీసుకొచ్చింది. ఏకంగా 200 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరాతో పాటు, 50 మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా వైడ్, 50 మెగాపిక్సెల్ పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో కెమెరాలు ఉండటం ఈ ఫోన్ ప్రత్యేకత. దీనివల్ల దూరంగా ఉన్న వస్తువులను కూడా అత్యంత స్పష్టతతో ఫోటోలు తీయవచ్చు. ఇక సెల్ఫీల కోసం 50 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కేటాయించారు. ఇది 4K వీడియో రికార్డింగ్కు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల వ్లాగర్లకు ఇది ఒక వరంలా మారుతుంది.
బ్యాటరీ సామర్థ్యం విషయంలోనూ ఒప్పో రాజీ పడలేదు. ఇందులో 6200mAh భారీ బ్యాటరీని అమర్చి, దానికి తోడుగా 80W సూపర్ ఊక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించారు. దీంతో అతి తక్కువ సమయంలోనే ఫోన్ పూర్తి ఛార్జ్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా దీనికి ఐపీ66, ఐపీ68, ఐపీ69 రేటింగ్స్ ఉండటం వల్ల నీరు, ధూళి నుంచి పూర్తి రక్షణ లభిస్తుంది. కనెక్టివిటీ పరంగా 5G, వైఫై 6, బ్లూటూత్ 5.4 వంటి లేటెస్ట్ ఫీచర్లతో ఈ ఫోన్ భవిష్యత్తు అవసరాలకు అనుగుణంగా రూపుదిద్దుకుంది.
ధర విషయానికొస్తే 12జీబీ ర్యామ్, 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ.59,999 కాగా, 512జీబీ వేరియంట్ రూ.64,999గా నిర్ణయించారు. లాంచ్ ఆఫర్ కింద ప్రముఖ బ్యాంకు కార్డులపై 10 శాతం ఇన్స్టంట్ క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు 15 నెలల నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ, రూ.2000 ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ వంటి వెసులుబాట్లు కూడా ఉన్నాయి. కొనుగోలుదారులకు 180 రోజుల పాటు ఉచిత స్క్రీన్ డ్యామేజ్ ప్రొటెక్షన్ అందించడం విశేషం. ఈ ఫోన్ అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ మరియు ఒప్పో స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది.