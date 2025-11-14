Huawei Mate 80 Series: ఫోన్లో ఫ్యాన్ పెట్టారు.. హువావే మేట్ 80 సిరీస్.. ఫీచర్లు చూశారా..!
స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు ప్రతి నెలా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేస్తాయి. కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి, వారు కొత్త ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన స్పెసిఫికేషన్లతో స్మార్ట్ఫోన్లను ప్రవేశపెడతారు.
Huawei Mate 80 Series: స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీలు ప్రతి నెలా కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేస్తాయి. కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి, వారు కొత్త ఫీచర్లు, శక్తివంతమైన స్పెసిఫికేషన్లతో స్మార్ట్ఫోన్లను ప్రవేశపెడతారు. హువావే ప్రస్తుతం 20GB RAMతో తన రాబోయే ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ రాబోయే హువావే మేట్ 80 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను విడుదల చేయబోతోంది.
ఫ్లాగ్షిప్ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్ఫోన్లు ప్రస్తుతం 12GB నుండి 16GB RAMని అందిస్తున్నాయి. గేమింగ్ స్మార్ట్ఫోన్లు కూడా ఈ మొత్తంలో RAMని అందిస్తున్నాయి. ఇప్పుడు, హువావే 20GB RAMతో మార్కెట్లో కొత్త రేసును ప్రారంభిస్తోంది.హువావే రాబోయే స్మార్ట్ఫోన్ల గురించి, హువావే మేట్ 80 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లను ఇన్-హౌస్ కిరిన్ 9030 ప్రాసెసర్తో విడుదల చేయవచ్చు.ఈ చిప్ గురించి పరిమిత సమాచారం వెల్లడైంది.
హువావే మేట్ 80 సిరీస్ కింద, కంపెనీ నాలుగు మోడళ్లను విడుదల చేయవచ్చు: మేట్ 80, మేట్ 80 ప్రో, మేట్ 80 ప్రో మాక్స్, మేట్ 80 RS మాస్టర్ ఎడిషన్. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ప్రో మాక్స్ స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రో+ పేరుతో కూడా లాంచ్ చేయవచ్చని తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా, మేట్ 80 సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్లలో బిల్ట్ ఇన యాక్టివ్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉండవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
హువావే కొంతకాలంగా ఈ కూలింగ్ ఫ్యాన్ను పరీక్షిస్తోంది. అదనంగా, హువావే రాబోయే ఫోన్లలో అప్గ్రేడ్ చేసిన 3D ఫేస్ రికగ్నిషన్ ఉండవచ్చు. కంపెనీ తన స్టాండర్డ్ వేరియంట్ స్మార్ట్ఫోన్లలో ప్రీమియం ఫీచర్లను అందించడం ఇదే మొదటిసారి అని నివేదించబడింది. ఈ సిరీస్లోని ఫోన్లలో సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, రెడ్-మాపుల్-కలర్ కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్ ఉంటాయి.