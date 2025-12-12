Huawei Mate X7: 50MP కెమెరా, 5300mAh బ్యాటరీ.. హువావే మేట్ X7 ఫోల్డబుల్ ఫోన్..!
Huawei Mate X7: హువావే కొత్త హువావే మేట్ X7 ను ప్రపంచ మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త బుక్-స్టైల్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ఫోన్ కిరిన్ 9030 ప్రో చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. కంపెనీ 8-అంగుళాల ఇంటర్నల్ డిస్ప్లే, 6.49-అంగుళాల కవర్ డిస్ప్లేను అందిస్తుంది. ఇది 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాతో అమర్చబడి ఉంటుంది. ఇక్కడ, హువావే మేట్ X7 ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు, అలాగే దాని ధర గురించి తెలుసుకుందాం.
హువావే మేట్ X7 ధర
ధర పరంగా, హువావే మేట్ X7 16GB RAM + 512GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ యూరప్లో EUR 2,099 (సుమారు రూ. 220,000) ధర. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బ్లాక్, బ్రోకేడ్ వైట్, నెబ్యులా రెడ్ రంగులలో లభిస్తుంది.
హువావే మేట్ X7 ఫీచర్లు
హువావే మేట్ X7 8-అంగుళాల ఫ్లెక్సిబుల్ LTPO OLED ఇన్నర్ డిస్ప్లేను 2210x2416 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 1Hz-120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్,2,500 నిట్ల వరకు పీక్ బ్రైట్నెస్ కలిగి ఉంది. 6.49-అంగుళాల 3D కర్వ్డ్ LTPO OLED డిస్ప్లే 1080x2444 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 1Hz-120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3,000 నిట్ల పీక్ బ్రైట్నెస్, 300Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేట్ను కలిగి ఉంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కిరిన్ 9030 ప్రో చిప్సెట్తో పాటు 16GB RAM, 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో పనిచేస్తుంది. Mate X7 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కోసం HarmonyOS 6.0పై నడుస్తుంది.
కెమెరా సెటప్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, మేట్ X7 లో f1.4 నుండి f4.0 అపర్చర్, OIS సపోర్ట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, f/2.2 అపర్చర్తో 40-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రా-వైడ్-యాంగిల్ కెమెరా, వెనుక భాగంలో OIS సపోర్ట్తో 50-మెగాపిక్సెల్ టెలిఫోటో RYYB కెమెరా ఉన్నాయి. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 8-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరా అందించబడింది. ఈ ఫోన్లో 66W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 5,300mAh బ్యాటరీ ఉంది. ఈ ఫోన్లో దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం IP58+IP59 రేటింగ్ ఉంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, బ్లూటూత్ 6, Wi-Fi, GPS, NFC, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి.