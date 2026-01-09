Google: ఫ్రీ అనుకుంటున్నారా? ఆ ఉచిత సేవల వెనుక అసలు ‘దందా’ ఇదే.. 29 లక్షల కోట్ల ఆదాయం ఎలా అంటే?
గూగుల్ ఉచిత సేవల వెనుక ఉన్న వ్యాపార రహస్యం. గూగుల్ ప్రకటనల ద్వారా 29 లక్షల కోట్లు ఎలా సంపాదిస్తుందో పూర్తి వివరాలు.
మనం రోజువారీ జీవితంలో ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు గూగుల్ సెర్చ్, యూట్యూబ్, జీమెయిల్, మ్యాప్స్ వంటి సేవలను విరివిగా వాడుతుంటాం. వీటన్నింటికీ గూగుల్ మనల్ని ఒక్క రూపాయి కూడా అడగదు. మరి వేల కోట్ల రూపాయల జీతాలు ఇచ్చే గూగుల్కు అసలు ఆదాయం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? కేవలం 'ఫ్రీ' అని మనం అనుకునే సేవలతోనే గూగుల్ లక్షల కోట్లు ఎలా సంపాదిస్తోంది? దీని వెనుక ఉన్న అసలు నిజం తెలిస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు.
మీ డేటానే వారి పెట్టుబడి!
ఈ ప్రపంచంలో ఏదీ ఉచితంగా రాదు.. గూగుల్ విషయంలో కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది. గూగుల్ మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకోదు కానీ, అంతకంటే విలువైన **'మన డేటా'**ను తీసుకుంటుంది.
మీరు ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నారు?
మీకు ఎలాంటి వస్తువులంటే ఇష్టం?
మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు?
మీ వయస్సు ఎంత? ఇలాంటి ప్రతీ చిన్న విషయాన్ని గూగుల్ విశ్లేషిస్తుంది.
ప్రకటనలే ప్రాణాధారం (Google Ads)
గూగుల్ సేకరించిన మీ డేటా ఆధారంగా, మీకు ఏవి అవసరమో గూగుల్కు బాగా తెలుసు. ఉదాహరణకు, మీరు కొత్త ఫోన్ కోసం సెర్చ్ చేస్తే.. వెంటనే మీకు రకరకాల స్మార్ట్ఫోన్ల ప్రకటనలు కనిపిస్తాయి.
టార్గెటెడ్ అడ్వర్టైజింగ్: కంపెనీలు తమ ప్రొడక్టులను సరైన కస్టమర్లకు చూపించడానికి గూగుల్కు భారీగా డబ్బు చెల్లిస్తాయి.
ఆదాయం: 2024 నివేదికల ప్రకారం గూగుల్ మొత్తం ఆదాయం దాదాపు 29 లక్షల కోట్లు. ఇందులో ఏకంగా 80 శాతం వాటా కేవలం ప్రకటనల ద్వారానే రావడం విశేషం.
గూగుల్ ప్లాట్ఫారమ్లు - వ్యాపార మార్గాలు
కేవలం సెర్చ్ ఇంజిన్ మాత్రమే కాదు, గూగుల్ తన ఇతర సేవల ద్వారా కూడా ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తుంది:
యూట్యూబ్: వీడియోల మధ్యలో వచ్చే యాడ్స్ ద్వారా గూగుల్తో పాటు కంటెంట్ క్రియేటర్లకు ఆదాయం వస్తుంది.
ప్లే స్టోర్: యాప్స్ కొనుగోలు, సబ్స్క్రిప్షన్ల ద్వారా కొంత శాతం కమిషన్ పొందుతుంది.
క్లౌడ్ సర్వీసెస్: గూగుల్ క్లౌడ్ ద్వారా కార్పొరేట్ కంపెనీల నుండి రుసుము వసూలు చేస్తుంది.
ముగింపు: గూగుల్ మనకు ఇచ్చే సౌకర్యం వెనుక మన వ్యక్తిగత సమాచారం ఒక వ్యాపార వస్తువుగా మారుతోంది. అందుకే ఇంటర్నెట్ ప్రపంచంలో "ప్రొడక్ట్ ఉచితంగా వస్తోంది అంటే.. అక్కడ ప్రొడక్ట్ మీరు (మీ డేటా) అని అర్థం."