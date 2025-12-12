Honor X8d: హానర్ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్.. 7000mAh బ్యాటరీతో త్వరలో లాంచ్..!
చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారు హానర్ త్వరలో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయనుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
Honor X8d: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీదారు హానర్ త్వరలో కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేయనుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. హానర్ X8d 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని, స్నాప్డ్రాగన్ 6s Gen 2 ప్రాసెసర్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. ఇది 45 W సూపర్ఛార్జ్ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 7,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
హానర్ X8d కిర్గిజ్స్తాన్ రిటైలర్ DNS వెబ్సైట్లో జాబితా చేయబడింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 8 GB RAM, 128 GB నిల్వ మరియు 8 GB + 256 GB కాన్ఫిగరేషన్లలో అందుబాటులో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. హానర్ X8d 45 W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 7,000 mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది డ్యూయల్ సిమ్ కార్డులను కూడా కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా MagicOS 10లో నడుస్తుందని భావిస్తున్నారు.
అయితే, ఈ స్మార్ట్ఫోన్ లాంచ్ను కంపెనీ ధృవీకరించలేదు. హానర్ X8d 1,080x2,392 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్ , 388 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీతో 6.77-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్ డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్లో 108-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, 5-మెగాపిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఉండవచ్చు. ఈ కెమెరాలు 30 fps వద్ద 1,080p వీడియోను రికార్డ్ చేయగలవని భావిస్తున్నారు. సెల్ఫీలు , వీడియో కాల్ల కోసం 16-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను ఆశిస్తున్నారు.
కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4G, బ్లూటూత్, Wi-Fi, GPS, BeiDou , USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. హానర్ X8d 45W సూపర్ఛార్జ్ వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతుతో 7,000mAh బ్యాటరీని ప్యాక్ చేస్తుందని భావిస్తున్నారు. స్మార్ట్ఫోన్లోని సెన్సార్లలో లైట్ సెన్సార్, ప్రాక్సిమిటీ సెన్సార్, యాక్సిలరోమీటర్, ఇ-కంపాస్ ఉన్నాయి. హానర్ మ్యాజిక్ 8 లైట్ ఈ వారం ప్రారంభంలో ఆవిష్కరించబడింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో హై-బ్రైట్నెస్ OLED డిస్ప్లే ఉంది. హానర్ మ్యాజిక్ 8 లైట్లో 108-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 7,500 mAh బ్యాటరీతో పనిచేస్తుంది. ఆరు సంవత్సరాల ఉపయోగం తర్వాత కూడా బ్యాటరీ దాని సామర్థ్యంలో 80 శాతం వరకు ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.