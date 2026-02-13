Honor X6d: హానర్ నుంచి అదిరిపోయే బడ్జెట్ 5G ఫోన్: Honor X6d లాంచ్..!

  • Menu
Honor X6d: ప్రస్తుత జనరేషన్ యువత స్మార్ట్‌ఫోన్ లో ప్రధానంగా కోరుకునేది అదిరిపోయే లుక్ మరియు కళ్లకు ఇంపుగా ఉండే డిస్‌ప్లే.

Honor X6d: ప్రస్తుత జనరేషన్ యువత స్మార్ట్‌ఫోన్ లో ప్రధానంగా కోరుకునేది అదిరిపోయే లుక్ మరియు కళ్లకు ఇంపుగా ఉండే డిస్‌ప్లే. హానర్ X6d ఈ విషయంలో అస్సలు తగ్గలేదు. ఇందులో 6.75 అంగుళాల భారీ LCD డిస్‌ప్లేను అందించారు. HD+ రెజల్యూషన్‌తో వచ్చే ఈ స్క్రీన్, వీడియోలు చూడటానికి లేదా సోషల్ మీడియా బ్రౌజింగ్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. వాటర్‌డ్రాప్ నాచ్ డిజైన్‌తో కూడిన ఈ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకుంటే చాలా ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది. తక్కువ ధరలో పెద్ద స్క్రీన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ అని చెప్పవచ్చు.

టెక్నాలజీలో ఎప్పుడూ అప్‌డేటెడ్‌గా ఉండాలనుకునే వారి కోసం ఈ ఫోన్ లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో వస్తుంది. దీనికి తోడు హానర్ సొంత మ్యాజిక్ OS 9 యూజర్ ఇంటర్‌ఫేస్ ఫోన్ వాడకాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తుంది. ఇందులో వాడిన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్ రోజువారీ పనులను వేగంగా పూర్తి చేస్తుంది. మల్టీ టాస్కింగ్ ఇష్టపడే వారి కోసం 4GB ర్యామ్, ఏకంగా 256GB భారీ స్టోరేజ్‌ను అందించారు. దీనివల్ల ఫోటోలు, వీడియోలు దాచుకోవడానికి స్పేస్ సమస్య అనేది ఉండదు.

ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఫోటోగ్రఫీపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అందుకే హానర్ X6dలో 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరాను అమర్చారు. ఇది తక్కువ వెలుతురులో కూడా స్పష్టమైన , నాణ్యమైన ఫోటోలను తీయగలదు. వెనుక వైపు ఉన్న సర్క్యులర్ కెమెరా డిజైన్ ఫోన్‌కి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును ఇస్తుంది. సెల్ఫీల కోసం ముందు భాగంలో 5 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది, ఇది వీడియో కాల్స్, సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌ల కోసం చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది. బడ్జెట్ ధరలో మంచి కెమెరా కావాలనుకునే వారికి ఇది నిరాశ పరచదు.

స్మార్ట్‌ఫోన్ యూజర్లు ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సమస్య బ్యాటరీ త్వరగా అయిపోవడం. కానీ హానర్ X6d విషయంలో ఆ చింత అవసరం లేదు. ఇందులో ఏకంగా 5,260mAh సామర్థ్యం గల భారీ బ్యాటరీని ఇచ్చారు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రోజంతా హెవీగా వాడినా బ్యాటరీ ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది. గేమింగ్ ఆడేవారికి, ఆన్‌లైన్ క్లాసులు వినే విద్యార్థులకు, ప్రయాణాల్లో ఉండేవారికి ఈ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఒక పెద్ద వరం లాంటిది. ఎక్కువ సేపు ఛార్జింగ్ పెట్టే పని లేకుండా నిశ్చింతగా మీ పనులు చేసుకోవచ్చు.

ప్రస్తుతానికి ఈ ఫోన్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (UAE) మార్కెట్లో విడుదలైంది. అక్కడ దీని ధర సుమారు 509 దిర్హమ్స్, అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.12,600 గా ఉంది. మిడ్‌నైట్ బ్లాక్, ఓషన్ సియాన్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో ఇది లభిస్తుంది. తక్కువ బడ్జెట్‌లో 5G ఫీచర్లు, మంచి కెమెరా, అదిరిపోయే బ్యాటరీ కావాలనుకునే ఈ జనరేషన్ యూజర్లకు హానర్ X6d ఒక పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. త్వరలోనే ఇది భారత మార్కెట్లోకి కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది.

