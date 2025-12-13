  • Menu
హానర్ తన రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఒక ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ఎలిమెంట్‌ను చేర్చింది. కంపెనీ త్వరలో హానర్ విన్ అనే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయనుంది, దీనిలో దాని కెమెరా మాడ్యూల్‌లో ఫ్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయబడింది!

Honor Win: హానర్ తన రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఒక ప్రత్యేకమైన డిజైన్ ఎలిమెంట్‌ను చేర్చింది. కంపెనీ త్వరలో హానర్ విన్ అనే స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయనుంది, దీనిలో దాని కెమెరా మాడ్యూల్‌లో ఫ్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయబడింది! అవును, మీరు సరిగ్గా చదివారు. హానర్ విన్ కెమెరా మాడ్యూల్ చల్లగా ఉంచడానికి కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయబడింది. ఈ ప్రత్యేకమైన డిజైన్ గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను తెలుసుకుందాం.

హానర్ విన్ అనేది కంపెనీ తదుపరి స్మార్ట్‌ఫోన్, దాని కెమెరా రింగులలో ఫ్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయబడింది. ఈ మిడ్-రేంజ్ ఫోన్ దాని ప్రత్యేకమైన డిజైన్, లక్షణాలతో మార్కెట్లో మార్పు తీసుకురావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. హానర్ విన్, లీకైన రెండర్‌లు కెమెరా రింగులలో ఒకదానిలో ఫ్యాన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయబడిందని చూపుతాయి.

కెమెరా మాడ్యూల్ మూడు కెమెరాలతో క్షితిజ సమాంతరంగా సమలేఖనం చేయబడింది. అయితే, నాల్గవ రింగ్‌లో కూలింగ్ ఫ్యాన్ కనిపిస్తుంది. మాడ్యూల్‌లో LED ఫ్లాష్‌లైట్ కూడా ఉంది. WIN బ్రాండింగ్ ఇక్కడ కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ డిజైన్ కంపెనీకి చాలా అరుదు, గణనీయమైన శీతలీకరణ అవసరమయ్యే గేమింగ్ ఫోన్‌లలో కూడా ఇంకా ప్రజాదరణ పొందలేదు. కాబట్టి, ఈ ఫోన్ గేమింగ్-ఫోకస్డ్ ఫోన్ అవుతుందా? అయితే, ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కంపెనీ అధికారికంగా ఫోన్‌ను ప్రకటించినప్పుడు తెలియాల్సి ఉంది.

హానర్ విన్ స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికొస్తే, అనేక లీక్‌లు ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని సూచించాయి. ఈ ఫోన్ 2-కోర్, 6-కోర్ కాంబినేషన్ చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది, రెండు కోర్లు 4.6GHz వరకు క్లాక్ చేయబడతాయి. ఇది 1.5K రిజల్యూషన్‌తో 6.83-అంగుళాల ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఫోన్ మెటల్ ఫ్రేమ్‌ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. భద్రత కోసం, ఈ పరికరం 3D అల్ట్రాసోనిక్ ఫింగర్‌ప్రింట్ స్కానర్‌ను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది అద్భుతమైన నీటి నిరోధకతను కలిగి ఉంటుందని కూడా నివేదించబడింది. హానర్ విన్ కెమెరా స్పెసిఫికేషన్ల విషయానికొస్తే, ఫోన్ 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంటుందని చెబుతున్నారు. దీని బ్యాటరీ 10,000mAh వరకు ఉండవచ్చు , 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌తో వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

