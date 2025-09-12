Honda Activa: దేశంలోనే నంబర్-1 స్కూటర్.. కొత్త హోండా యాక్టివా.. చాలా చౌకగా.!
Honda Activa: ఒకవైపు, సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలు చేయబోయే కొత్త GST శ్లాబ్ కారణంగా చిన్న కార్లు చౌకగా మారనున్నాయి. మరోవైపు, దాని ప్రభావం చిన్న ద్విచక్ర వాహనాలపై కూడా కనిపిస్తుంది. వాస్తవానికి, ఇప్పుడు 350cc, అంతకంటే తక్కువ ఇంజిన్ ఉన్న ద్విచక్ర వాహనాలపై 28శాతానికి బదులుగా 18శాతం GST మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వం వీటిపై 1శాతం సెస్ను కూడా రద్దు చేసింది. మొత్తంమీద, ఇప్పుడు వినియోగదారులు 10శాతం పన్ను ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. ఈ కొత్త పన్ను శ్లాబ్ ప్రభావం దేశంలోని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన, నంబర్-1 స్కూటర్ యాక్టివాపై కూడా కనిపిస్తుంది.
కొత్త GST తర్వాత, దాని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్ యాక్టివాను కొనుగోలు చేయడం రూ.8,259 చౌకగా మారుతుందని హోండా మోటార్సైకిల్స్, స్కూటర్స్ ఇండియా ప్రకటించింది. ఇప్పుడు మీరు యాక్టివా 110 పై రూ. 7,874 వరకు , యాక్టివా 125 పై రూ. 8,259 వరకు ప్రయోజనం పొందుతారు. దీనితో పాటు, పండుగ సీజన్లో ఈ స్కూటర్పై డిస్కౌంట్ల ప్రయోజనాన్ని కూడా వినియోగదారులు పొందుతారు. డీలర్ల నుండి బహుమతులు విడిగా అందిస్తారు. అయితే, దాని వేరియంట్ వారీగా ధరలు ఇంకా వెల్లడించలేదు. మొత్తంమీద, యాక్టివాను కొనుగోలు చేయడంలో వినియోగదారులు భారీ పొదుపు చేయబోతున్నారు. యాక్టివా బలంతో హోండా నిరంతరం టాప్-3 కంపెనీల జాబితాలో చేరింది.
Honda Activa Features And Specifications
కొత్త తరం యాక్టివా H-స్మార్ట్తో స్మార్ట్ కీని అందిస్తోంది. ఈ కీ సహాయంతో, మీరు అనేక లక్షణాలను ఆపరేట్ చేయగలరు. ఉదాహరణకు, మీరు స్కూటర్ నుండి 2 మీటర్ల దూరం వెళ్ళిన వెంటనే, అది స్వయంచాలకంగా లాక్ అవుతుంది. మీరు దాని దగ్గరికి వచ్చిన వెంటనే, అది అన్లాక్ అవుతుంది. పెట్రోల్ నింపడానికి, దాని ఇంధన మూతను తెరవడానికి మీరు కీని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేదు. బదులుగా, మీరు స్మార్ట్ కీ సహాయంతో దాన్ని తెరవగలరు. పార్కింగ్లో ఉన్న అనేక స్కూటర్లలో మీరు దానిని కనుగొనడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నప్పటికీ, స్మార్ట్ కీ సహాయంతో మీరు దానిని గుర్తించగలుగుతారు. దీనిలోని యాంటీ-థెఫ్ట్ ఫంక్షన్ కారణంగా భద్రత పెరుగుతుంది.
స్టాండర్డ్ వేరియంట్ లాగానే, ఈ కొత్త తరం స్కూటర్ సైలెంట్ స్టార్ట్ సిస్టమ్, కంబైన్డ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇందులో, అల్లాయ్ వీల్స్ కొత్త డిజైన్తో తీసుకురాబడ్డాయి. స్కూటర్లో టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్కులు, సింగిల్-రియర్ స్ప్రింగ్, రెండు చక్రాలపై డ్రమ్ బ్రేక్లు వంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి. అయితే, డిజైన్ పరంగా పెద్దగా మార్పులు లేవు.
హోండా యాక్టివా హెచ్-స్మార్ట్ ఇంజిన్లో ఎటువంటి మార్పులు చేయలేదు. అంటే, యాక్టివాలో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న అదే పాత ఇంజిన్ను ఇది పొందుతుంది. యాక్టివాకు BS6 109.51cc, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ లభిస్తుంది. కొత్త యాక్టివా అర లీటర్ పెట్రోల్లో 26 కి.మీ మైలేజీని ఇచ్చింది. అంటే, ఇది ఒక లీటర్ పెట్రోల్లో 52 కి.మీ మైలేజీని ఇస్తుంది.