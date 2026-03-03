Holi Special Deal: వన్ప్లస్ లవర్స్కు హోలీ గిఫ్ట్.. రూ. 13 వేల తగ్గింపుతో OnePlus 13 సొంతం చేసుకోండి!
Holi Special Deal: హోలీ సందర్భంగా వన్ప్లస్ నుంచి భారీ ఆఫర్.. రూ.13 వేల తగ్గింపుతో ఫ్లాగ్షిప్ OnePlus 13 కొనుగోలు చేసే సువర్ణావకాశం!
మీరు కొత్త ఫ్లాగ్షిప్ 5G స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలని చూస్తున్నారా? అయితే వన్ప్లస్ (OnePlus) ప్రేమికులకు ఇదొక అదిరిపోయే వార్త. ఫ్లిప్కార్ట్ (Flipkart) ప్రస్తుతం తన ప్లాట్ఫామ్పై OnePlus 13 పై కళ్లు చెదిరే డిస్కౌంట్ను అందిస్తోంది. ఏకంగా రూ.13,500 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్తో ఈ ప్రీమియం ఫోన్ అందుబాటులో ఉంది. దాని పూర్తి వివరాలు, ఆఫర్లు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
OnePlus 13 పై భారీ ఆఫర్లు!
సాధారణంగా OnePlus 13 ధర రూ.72,999 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. కానీ ప్రస్తుత ఫ్లిప్కార్ట్ డీల్లో మీరు దీనిని భారీ తగ్గింపుతో సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్: ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ.59,499 కే లిస్ట్ చేయబడింది. అంటే నేరుగా మీకు రూ.13,500 ఆదా అవుతుంది.
బ్యాంక్ ఆఫర్స్: ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ లేదా SBI క్రెడిట్ కార్డ్ ఉపయోగిస్తే అదనంగా రూ.2,975 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు.
ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్: మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్స్ఛేంజ్ చేయడం ద్వారా కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.47,900 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ వాల్యూ పొందే అవకాశం ఉంది.
వన్ప్లస్ 13 ప్రత్యేకతలు, ఫీచర్స్ ఇవే..
డిస్ప్లే: 6.82-అంగుళాల QHD+ LTPO 3K డిస్ప్లే (120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 4500 నిట్స్ బ్రైట్నెస్)
ప్రాసెసర్: క్వాల్కమ్ Snapdragon 8 Elite (అత్యంత వేగవంతమైన చిప్సెట్)
ర్యామ్ & స్టోరేజ్: గరిష్టంగా 24GB RAM, 1TB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్
మెయిన్ కెమెరా: 50MP ప్రైమరీ + 50MP టెలిఫోటో (3x ఆప్టికల్ జూమ్) + 50MP అల్ట్రా-వైడ్
సెల్ఫీ కెమెరా: 32MP ఫ్రంట్ కెమెరా
బ్యాటరీ & ఛార్జింగ్ : 6,000mAh బ్యాటరీ, 100W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్
లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ కాబట్టి, తక్కువ ధరలో టాప్-ఎండ్ ఫీచర్లు ఉన్న ఫోన్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్ అని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. హ్యాజిల్-బ్లాడ్ (Hasselblad) కెమెరా టెక్నాలజీతో ఫోటోగ్రఫీ చేసే వారికి కూడా ఇది మంచి ఎంపిక అని సూచిస్తున్నారు.