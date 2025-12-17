HMD Touch 4G: హెచ్ఎండి ఈజ్ బ్యాక్.. ఆలస్యం చేయకండి..!
బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ల ప్రపంచంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పరికరం అయిన HMD టచ్ 4G ఇప్పుడు "హైబ్రిడ్ ఫోన్"గా తిరిగి స్టాక్లోకి వచ్చింది.
HMD Touch 4G: బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ల ప్రపంచంలో ఒక ప్రత్యేకమైన పరికరం అయిన HMD టచ్ 4G ఇప్పుడు "హైబ్రిడ్ ఫోన్"గా తిరిగి స్టాక్లోకి వచ్చింది. HMD గ్లోబల్ ఈ ఫోన్ను మొదటిసారిగా అక్టోబర్ 7, 2025న భారతదేశంలో ప్రారంభించింది. దాని ప్రజాదరణ కారణంగా ప్రారంభంలో స్టాక్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు, కంపెనీ డిసెంబర్ 19, 2025 నుండి దీన్ని తిరిగి స్టాక్ చేసింది. ఈ ఫోన్ కాంపాక్ట్, తేలికైన డిజైన్ను కలిగి ఉంది (సుమారు 100 గ్రాములు) , సియాన్ మరియు డార్క్ బ్లూ రంగులలో అందుబాటులో ఉంది. దీని IP52 రేటింగ్ దుమ్ము, తేలికపాటి స్ప్లాష్ల నుండి రక్షిస్తుంది.
HMD టచ్ 4G ధర సుమారు రూ.3,999, రెండు రంగులలో అందుబాటులో ఉంది: సియాన్ , డార్క్ బ్లూ. HMD టచ్ 4G స్టాక్ డిసెంబర్ 19, 2025 నుండి సాయంత్రం 6:00 గంటలకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది పరిమిత స్టాక్లో ఉంటుంది . ఇది HMD అధికారిక వెబ్సైట్ (hmd.com), ప్రధాన ఇ-కామర్స్ సైట్లు మరియు రిటైల్ స్టోర్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది, దీని ద్వారా వినియోగదారులు నేరుగా కొనుగోలు చేయవచ్చు.
HMD టచ్ 4G 3.2-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ QVGA డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది, ఇది చిన్న చేతులు కలిగిన వినియోగదారులకు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. గ్రిడ్-ఆధారిత UIకి మద్దతు ఇస్తుంది. దీని టచ్ UI RTOS-ఆధారిత S30+ టచ్ ప్లాట్ఫామ్పై నడుస్తుంది. టచ్ 4G డ్యూయల్-సిమ్ (నానో + నానో + మైక్రో SD) మద్దతును కలిగి ఉంది, ఇది వినియోగదారులు రెండు మొబైల్ నంబర్లు, మెమరీ కార్డ్లను ఒకేసారి ఉపయోగించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఫోన్ 4G LTE, VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n మరియు బ్లూటూత్ 5.0 వంటి ఆధునిక కనెక్టివిటీ ఎంపికలను అందిస్తుంది.
HMD టచ్ 4G అతిపెద్ద హైలైట్ దాని ఎక్స్ప్రెస్ చాట్ యాప్, ఇది వినియోగదారులు టెక్స్ట్ సందేశాలు, వాయిస్ నోట్స్ పంపడానికి మరియు వీడియో కాల్స్ చేయడానికి అనుమతిస్తుంది. యాప్ Android, iOS పరికరాల్లో పనిచేస్తుంది. అదనంగా, మీరు క్లౌడ్ యాప్స్ సూట్ ద్వారా క్రికెట్ స్కోర్లు, వార్తలు, వాతావరణ నవీకరణలను పొందవచ్చు. ఈ ఫోన్లో 2MP వెనుక కెమెరా (LED ఫ్లాష్తో) , 0.3MP VGA ఫ్రంట్ కెమెరా ఉన్నాయి, ఇది వీడియో కాలింగ్, బేసిక్ ఫోటో క్యాప్చర్కు మంచిది.
దీనిలో 3.5mm ఆడియో జాక్ కూడా ఉంది, FM రేడియో (వైర్డ్/వైర్లెస్) , MP3 ప్లేయర్ ఉన్నాయి, ఈ ఫోన్ను బహుళ వినియోగ పరికరంగా చేస్తుంది. HMD టచ్ 4G 1,950mAh బ్యాటరీతో శక్తినిస్తుంది, ఇది ఒకే ఛార్జ్పై దాదాపు 30 గంటల స్టాండ్బై-సెంట్రిక్ వినియోగాన్ని అందిస్తుంది. బ్యాటరీ USB టైప్-C ఛార్జింగ్తో వస్తుంది, ఇది ఛార్జింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది, వేగవంతం చేస్తుంది. కాల్స్, చాట్లు, ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్, FM రేడియో వంటి తేలికపాటి పనులకు ఫోన్ మంచిది.