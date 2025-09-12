HMD New Phones: హెచ్ఎండీ నుంచి రెండు ఫీచర్ ఫోన్లు రూ.2వేలకే అదిరిపోయే ఫీచర్లు..!
భారతదేశంలో ఫీచర్ ఫోన్ విభాగం ఇప్పటికీ ప్రాథమిక కాల్స్, సందేశాలు, FM రేడియో లేదా MP3 ప్లేయర్ల కంటే ఎక్కువ అవసరమయ్యే వారికి ముఖ్యమైనది. ఈ మార్కెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, HMD నేడు HMD 101 4G, HMD 102 4G అనే రెండు కొత్త ఫీచర్ ఫోన్లను పరిచయం చేసింది. బడ్జెట్లో ఉంటూనే 4G నెట్వర్క్ను ఉపయోగించాలనుకునే వినియోగదారులను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ ఫోన్లు రూపొందించారు.
HMD 101 4G- 102 4G Price
ధర గురించి చెప్పాలంటే, HMD 101 4G ప్రారంభ ధర రూ. 1,899గా ఉంచారు, అయితే 102 4G మోడల్ ధర రూ. 2,199గా కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. రంగు వేరియంట్ల గురించి చెప్పాలంటే, డార్క్ బ్లూ, రెడ్, బ్లూ/పర్పుల్ వంటి ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్లు నేటి నుండి ప్రధాన ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ రిటైలర్లలో అందుబాటులో ఉన్నాయి.
HMD 101 4G-102 4G Specifications
రెండు ఫోన్లు తేలికైనవి మరియు పట్టుకోవడానికి కాంపాక్ట్గా ఉంటాయి. డార్క్ బ్లూ, రెడ్ మరియు పర్పుల్/బ్లూ రంగులలో లభించే మోడల్లు ప్లాస్టిక్ బాడీని కలిగి ఉంటాయి కానీ బటన్లు పెద్దవిగా, ఉపయోగించడానికి సులభమైనవి. IP52 రేటింగ్ పొందడం వల్ల దుమ్ము, స్ప్లాష్ల సమస్య కొంతవరకు తగ్గుతుంది. ఫోన్ మందం, బరువును జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు.
రెండు మోడళ్లలో 2-అంగుళాల QQVGA డిస్ప్లే 240×320 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్తో లభిస్తుంది. ఈ డిస్ప్లే కాల్స్, మెసేజింగ్, రేడియో మొదలైన చిన్న స్క్రీన్ వినియోగానికి సరిపోతుంది. సాఫ్ట్వేర్గా సిరీస్ 30+ (RTOS) ఇంటర్ఫేస్ ఉంది, ఇందులో క్లౌడ్ యాప్లు, స్థానిక భాషా మద్దతు, ఆపరేటింగ్ "ఎసెన్షియల్" ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్, 4G బ్యాండ్లు, బ్లూటూత్ 5.0, USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ మరియు 3.5mm హెడ్ఫోన్ జాక్ ఉన్నాయి. HMD 102 4Gలో QVGA కెమెరా + ఫ్లాష్ కూడా ఉంది, ఇది ఫోటోలు లేదా వీడియోలను తీయడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది. FM రేడియో, MP3 ప్లేయర్, స్థానిక భాషా మద్దతు మొదలైనవి హైలైట్.
రెండు ఫోన్లలో 16MB ఇన్బిల్ట్ స్టోరేజ్ మాత్రమే ఉంది, కానీ దీనిని మైక్రో SD కార్డ్ ద్వారా 32GB వరకు విస్తరించవచ్చు, ఇది MP3, మ్యూజిక్ ఇండస్ట్రీ, FM రికార్డింగ్ మొదలైన వాటికి తగినంత స్థలాన్ని అందిస్తుంది. బ్యాటరీ 1000mAh తొలగించగల బ్యాటరీ, ఇది తక్కువ విద్యుత్ అవసరాలకు సరిపోతుంది. టార్చ్ లైట్, IP52 వంటి ఫీచర్లు దీనిని మన్నికైనవిగా చేస్తాయి.