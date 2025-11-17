సగం భారతీయ కంపెనీలు జెనరేటివ్ AI వినియోగం మొదలుపెట్టాయి – కానీ బడ్జెట్లు మాత్రం తక్కువే!
సగం భారతీయ కంపెనీలు జెనరేటివ్ AI వినియోగాన్ని ప్రారంభించినప్పటికీ, టెక్ బడ్జెట్లు మాత్రం తక్కువగా ఉన్నాయని తాజా రిపోర్ట్ వెల్లడించింది. AI దత్తత, పెట్టుబడుల సవాళ్లు, భవిష్యత్ అవకాశాలపై పూర్తి వివరాలు.
భారతీయ సంస్థలు కృత్రిమ మేధస్సును (AI) వేగంగా స్వీకరిస్తున్నా, పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగానే ముందుకు సాగుతున్నాయని తాజా EY–CII సంయుక్త నివేదిక ‘The AIdia of India: Outlook 2026’ తెలిపింది.
200 కంపెనీల ప్రతినిధులపై చేసిన ఈ అధ్యయనంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, స్టార్టప్స్, జీసీసీలు (GCC), మరియు బహుళజాతి సంస్థల భారత విభాగాలు కూడా ఉన్నాయి.
47% భారతీయ సంస్థల్లో జెనరేటివ్ AI వినియోగం ప్రత్యక్ష దశలో
రిపోర్ట్ ప్రకారం:
- 47% కంపెనీలు ఇప్పటికే బహుళ జెనరేటివ్ AI సొల్యూషన్లను ప్రొడక్షన్లో వినియోగిస్తున్నాయి.
- 23% సంస్థలు ఇంకా ప్రయోగాత్మక దశలోనే ఉన్నాయి.
అంటే, AI ఇప్పుడు ప్రయోగం కాదు — వాస్తవ వ్యాపార భాగం అయిపోతోందని చెప్పొచ్చు.
AI ప్రభావంపై నమ్మకం పెరిగినా… బడ్జెట్ మాత్రం తక్కువే
అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే:
- 76% వ్యాపార నాయకులు – Generative AI వ్యాపారంపై భారీ ప్రభావం చూపుతోందని నమ్ముతున్నారు.
- 63% నేతలు – AIని సమర్థంగా వినియోగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెబుతున్నారు.
కానీ అసలు సమస్య:
- 95% భారతీయ సంస్థలు, తమ మొత్తం IT బడ్జెట్లో 20% కంటే తక్కువనే AI–ML కోసం కేటాయిస్తున్నాయి!
- కేవలం 4% కంపెనీలు మాత్రమే 20% కన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్ AIకి పెట్టుబడిగా కేటాయించాయి.
ఇది భారతీయ మార్కెట్ AIను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, భారీ పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగా ముందుకెళ్తున్నట్టు సూచిస్తోంది.
కొనుగోలు vs నిర్మాణం – ఏది ముఖ్యమని భావిస్తున్నారు?
AIని కొనుగోలు చేయాలా? లేక ఇన్-హౌస్లో డెవలప్ చేయాలా?
ఇందులో:
- 91% నిర్ణయాధికారులు వేగవంతమైన విస్తరణ (Fast Scaling) అత్యంత ముఖ్య అంశమని పేర్కొన్నారు.
- ఇది “Buy + Customize” విధానానికి కంపెనీలు మొగ్గు చూపుతున్నాయని సూచిస్తుంది.
వచ్చే 12 నెలల్లో AI పెట్టుబడులు ఈ విభాగాల్లో పెరుగుతాయి
రిపోర్ట్ ప్రకారం, కంపెనీలు తమ AI పెట్టుబడులను ప్రధానంగా ఈ సెగ్మెంట్లలో పెంచనున్నాయి:
- ఆపరేషన్స్ – 63%
- కస్టమర్ సర్వీస్ – 54%
- మార్కెటింగ్ & సేల్స్ – 33%
ఇవి AIతో అధిక సామర్థ్యం, తక్కువ వ్యయం, మెరుగైన కస్టమర్ అనుభవం పొందే విభాగాలు కావడం వల్ల సంస్థలు ఇక్కడ దృష్టి పెడుతున్నాయి.
సారాంశం: నమ్మకం ఉంది… పెట్టుబడి మాత్రం జాగ్రత్తగా!
EY–CII నివేదిక స్పష్టంగా తెలియజేస్తోంది:
- భారతీయ సంస్థలు జెనరేటివ్ AIని అంగీకరిస్తున్నాయి
- దాన్ని వ్యాపార వర్క్ఫ్లోలలో కూడా చేరుస్తున్నాయి
- కానీ పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడుల విషయంలో మాత్రం ఇంకా వెనుకంజలో ఉన్నాయి
AI భారతీయ వ్యాపార భవిష్యత్తును మార్చే శక్తి కలిగినా, కంపెనీలు దానిలో పెట్టుబడులు పెట్టడంలో జాగ్రత్త వహిస్తున్నాయనేది ఈ నివేదిక చెప్పే ప్రధాన అంశం.