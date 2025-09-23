Car Bookings: కొత్త జీఎస్టీ.. కార్ల మార్కెట్ భారీ బూమ్.. రికార్డులు బద్దలు..!
Car Bookings: పండుగ సీజన్ సందడిగా ఉంది, షోరూమ్లు రద్దీగా ఉన్నాయి. కంపెనీల అమ్మకాల చార్టులు పెరుగుతున్నాయి. జీఎస్టీ మినహాయింపు తర్వాత కార్ల ధరల తగ్గింపు వినియోగదారులను ఉత్తేజపరిచింది, కార్లు పెద్ద ఎత్తున అమ్ముడవుతున్నాయి. ఒక వైపు, మారుతి సుజుకి 35 సంవత్సరాల రికార్డును బద్దలు కొట్టగా, మరోవైపు, హ్యుందాయ్ షోరూమ్లు నవరాత్రి సమయంలో ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత రద్దీని చూశాయి. ఇది కార్ మార్కెట్ మహాకుంభ్. వినియోగదారులు తగినంత బహుమతులు ఇంటికి తీసుకువెళుతున్నారు.
వస్తువులు, సేవల పన్ను మినహాయింపు భారతీయ కార్ మార్కెట్పై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపింది. ధర తగ్గింపు ప్రకటించిన వెంటనే, షోరూమ్లు భారీ రద్దీని చూశాయి. మారుతి సుజుకి, హ్యుందాయ్ మొదటి రోజే వేలాది బుకింగ్లు, డెలివరీలు, ఎంక్వేరీలను నమోదు చేశాయి. కాబట్టి GST 2.0 మొదటి రోజు లెక్కలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఈ పండుగ దేశంలోని అతిపెద్ద కార్ల తయారీదారు మారుతి సుజుకికి స్వర్ణ కాలం కంటే తక్కువ కాదు. "గత 35 సంవత్సరాలలో ఇంత అద్భుతమైన స్పందనను మేము చూడలేదు. మొదటి రోజే మాకు 80,000 కి పైగా ఎంక్వేరీలు వచ్చాయి. 25,000 కి పైగా కార్లు డెలివరీ చేశారు. ఈ సంఖ్య త్వరలో 30,000 కి చేరుకుంటుంది" అని కంపెనీ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (మార్కెటింగ్ మరియు సేల్స్) పార్థో బెనర్జీ అన్నారు. జీఎస్టీ మినహాయింపు తర్వాత మొదటి రోజు వచ్చిన స్పందన పట్ల మారుతి సుజుకి చాలా ఉత్సాహంగా ఉంది.
సెప్టెంబర్ 18న, మారుతి జీఎస్టీ రేట్ల తగ్గింపుతో పాటు అదనపు ధర తగ్గింపును ప్రకటించింది. అప్పటి నుండి, కంపెనీ దాదాపు 75,000 బుకింగ్లను అందుకుంది, ఇది రోజుకు సగటున 15,000 బుకింగ్లు, ఇది సాధారణం కంటే దాదాపు 50శాతం ఎక్కువ. చిన్న కార్ల విభాగంలో బుకింగ్లు దాదాపు రెట్టింపు అవుతున్నాయి. కస్టమర్లకు కార్లను సకాలంలో డెలివరీ చేయడానికి డీలర్షిప్లు అర్ధరాత్రి వరకు తెరిచి ఉంటాయి.
జీఎస్టీ మినహాయింపు ఎంట్రీ లెవల్, చిన్న కార్ల ధరలపై అతిపెద్ద ప్రభావాన్ని చూపింది. మారుతి ఎస్-ప్రెస్సో ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి పోర్ట్ఫోలియోలో అత్యంత చౌకైన కారు, దీని ప్రారంభ ధర కేవలం రూ.3.50 లక్షలు. స్విఫ్ట్, డిజైర్, బాలెనో, రెనాల్ట్, వ్యాగన్ఆర్ ధరలు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి. అధిక డిమాండ్ కారణంగా, చిన్న కార్ల స్టాక్లు అయిపోతున్నాయని నివేదికలు చెబుుతున్నాయి.
కొత్త జీఎస్టీ సంస్కరణ ప్రయోజనాలను నేరుగా వినియోగదారులకు అందిస్తామని మారుతి సుజుకి ప్రకటించింది. ఎస్-ప్రెస్సో ఇప్పుడు కంపెనీ పోర్ట్ఫోలియోలో అత్యంత చౌకైన కారు. ఇప్పుడు కేవలం రూ.349,900 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. బ్రెజ్జా, ఆల్టో, వ్యాగన్ఆర్, స్విఫ్ట్తో సహా మారుతి సుజుకి తన కార్లపై రూ.1.29 లక్షల వరకు ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది.
మారుతి లాగే, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ (HMIL) కూడా నవరాత్రికి బలమైన ప్రారంభాన్ని ఇచ్చింది. గత 5 సంవత్సరాలలో మొదటి రోజే కంపెనీ అత్యధిక డీలర్ బిల్లింగ్ రికార్డును నెలకొల్పింది. హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ తరుణ్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, "GST 2.0 సంస్కరణల కారణంగా నవరాత్రి గొప్ప ప్రారంభాన్ని పొందింది. మొదటి రోజే దాదాపు 11,000 డీలర్ బిల్లింగ్లు నమోదయ్యాయి. ఇది కస్టమర్ విశ్వాసం, బలమైన పండుగ సెంటిమెంట్కు నిదర్శనం" అని అన్నారు.
జీఎస్టీ ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకు అందించిన మొదటి కంపెనీలలో హ్యుందాయ్ ఒకటి అని గార్గ్ స్పష్టం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో డిమాండ్ కొనసాగుతుందని, కంపెనీ వినియోగదారులకు విలువైన ఉత్పత్తులను అందించడం కొనసాగిస్తుందని ఆయన అన్నారు. హ్యుందాయ్ తన పోర్ట్ఫోలియోలోని కార్లపై గణనీయమైన ధర తగ్గింపులను కూడా ప్రకటించింది.
హ్యుందాయ్ తన కార్ల ధరలను రూ.2.4 లక్షల వరకు తగ్గించింది. ఆ కంపెనీ తన ప్రీమియం ఎస్యూవీ టక్సన్ ధరను గరిష్టంగా రూ.2,40,303 తగ్గించింది. క్రెటా ధర రూ.38,311 తగ్గడంతో దాని ప్రారంభ ధర రూ.10.73 లక్షలకు తగ్గింది, గతంలో రూ.11.11 లక్షలుగా ఉండేది. గ్రాండ్ i10 ధర రూ.51,022 తగ్గడంతో దాని ప్రారంభ ధర రూ.5.47 లక్షలకు తగ్గింది, గతంలో రూ.5.99 లక్షలుగా ఉండేది.