GTA:గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో (GTA): టోక్యో, రియో లేదా మాస్కో? పట్టాలెక్కకుండా ఆగిపోయిన అంతర్జాతీయ వెర్షన్లు
గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో (GTA): టోక్యో వెర్షన్ దాదాపు పట్టాలెక్కేసిందని మీకు తెలుసా? ఈ గేమ్ సిరీస్ ఎందుకు అమెరికాలోనే కొనసాగుతోంది.. రియో లేదా మాస్కో వంటి నగరాల్లో మనం GTAని ఎందుకు చూడలేకపోతున్నామో రాక్స్టార్ మాజీ డైరెక్టర్ వెల్లడించిన ఆసక్తికర విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
దశాబ్దాలుగా గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో (GTA) సిరీస్ అమెరికన్ సంస్కృతికి ఒక ప్రతిరూపంగా, ఆ దేశ జీవనశైలిపై సెటైర్లు వేసే గేమ్ లాగా సాగుతోంది. వైస్ సిటీలోని నియాన్ వీధుల నుండి లాస్ శాంటోస్ కొండల వరకు.. ఈ గేమ్ అమెరికన్ యాపిల్ పై లేదా హై-స్పీడ్ ఛేజింగ్ల వలె పూర్తి అమెరికన్ స్టైల్లో ఉంటుంది.
అయితే, గతంలో రాక్స్టార్ (Rockstar) సంస్థకు చెందిన ఒక ఉన్నతాధికారి చెప్పిన ప్రకారం.. మనం 'GTA: టోక్యో' లేదా 'GTA: మాస్కో' వెర్షన్లకు చాలా దగ్గరగా వెళ్లామట.
ఆగిపోయిన 'టోక్యో' ప్లాన్
రాక్స్టార్ నార్త్ మాజీ టెక్నికల్ డైరెక్టర్ అబ్బే వెర్మీజ్ (Obbe Vermeij)—ఈయన శాన్ ఆండ్రియాస్ మరియు GTA 5 వంటి అద్భుతమైన గేమ్స్ సృష్టిలో భాగస్వామి—ఇటీవల 'గేమ్స్హబ్' (GamesHub) తో మాట్లాడారు. రాక్స్టార్ సంస్థ గతంలో రియో డి జనీరో, ఇస్తాంబుల్ వంటి అంతర్జాతీయ నగరాలను కూడా పరిశీలించిందని ఆయన వెల్లడించారు.
ముఖ్యంగా టోక్యో వెర్షన్ దాదాపు కార్యరూపం దాల్చే స్థాయికి వచ్చిందట. "జపాన్లోని మరో స్టూడియో మా కోడ్ను ఉపయోగించి 'GTA: టోక్యో'ను రూపొందించాల్సి ఉంది" అని వెర్మీజ్ పేర్కొన్నారు. కానీ చివరి నిమిషంలో ఆ ప్లాన్ రద్దయ్యింది. దీంతో యాకూజా (Yakuza) గ్యాంగ్లతో నిండిన రాక్స్టార్ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందో అని అభిమానులు ఊహించుకోవడానికే పరిమితమయ్యారు.
GTA అమెరికాకే ఎందుకు పరిమితమైంది?
GTA 6 వంటి గేమ్లను రూపొందించడానికి రాక్స్టార్ బిలియన్ల కొద్దీ డాలర్లను ఖర్చు చేస్తోంది, కాబట్టి తెలియని ప్రదేశాల విషయంలో వారు రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. సమీప భవిష్యత్తులో మనం 'GTA: టొరంటో' లేదా 'GTA: బొగోటా' వంటి వెర్షన్లను చూడలేకపోవడానికి వెర్మీజ్ మూడు ప్రధాన కారణాలను చెప్పారు:
- బిలియన్ల పెట్టుబడి - భద్రత: ఒక్కో గేమ్కు మధ్య దాదాపు 12 ఏళ్ల విరామం వస్తోంది. అటువంటి సమయంలో రాక్స్టార్ తెలిసిన నగరాలనే ఎంచుకుంటుంది. ఎందుకంటే పరిచయం ఉన్న ప్రదేశాలైతే అమ్మకాలు సులభమవుతాయి.
- సాంస్కృతిక కేంద్రం: లాస్ ఏంజిల్స్, న్యూయార్క్ లేదా మయామి వంటి నగరాలను ఎప్పుడూ చూడని వారు కూడా వాటి గురించి ఏదో ఒక ఊహ కలిగి ఉంటారు. సినిమాలు, టీవీ షోల ద్వారా అమెరికన్ నగరాలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు ఉంది.
- తుపాకుల సంస్కృతి: రాక్స్టార్ సహ వ్యవస్థాపకుడు డాన్ హౌసర్ ఒకసారి మాట్లాడుతూ.. GTA అనేది ప్రాథమికంగా అమెరికాలోని తుపాకుల సంస్కృతి మరియు వింతైన పాత్రల చుట్టూ తిరుగుతుందని చెప్పారు. కఠినమైన తుపాకీ చట్టాలు ఉన్న దేశాలలో లేదా భిన్నమైన నేర సంస్కృతి ఉన్న చోట ఈ గేమ్ ఆడితే అది "GTA" లాగా అనిపించదు.
అదే ఐదు నగరాల చుట్టూ..
ప్రస్తుతానికి యూరప్ వెర్షన్ గురించి ఆశలు పెట్టుకోవద్దని వెర్మీజ్ సూచిస్తున్నారు. "మనం అమెరికాలోని ఐదు ప్రధాన నగరాల లూప్లోనే చిక్కుకుపోయామని నేను భయపడుతున్నాను" అని ఆయన అంగీకరించారు. కొత్త దేశాల కంటే, పాత నగరాలనే మారుతున్న సాంకేతికతతో కొత్తగా చూపించడానికి రాక్స్టార్ మొగ్గు చూపుతోంది.
ముందుకు చూస్తే: GTA 6
మనం టోక్యోకు వెళ్లకపోయినా, తదుపరి ప్రయాణం ప్రస్తుత కాలపు 'వైస్ సిటీ' (Vice City) కి సాగనుంది. నవంబర్ 2026లో విడుదల కానున్న GTA 6లో తొలిసారిగా లూసియా అనే మహిళా ప్రధాన పాత్ర, ఆమె భాగస్వామి జేసన్ కలిసి కనిపించబోతున్నారు.
మనం ఇష్టపడే అదే విద్యుత్తు వేగంతో కూడిన మెట్రోపాలిటన్ నగరం, ఇప్పుడు మరింత లోతుగా, అద్భుతమైన వివరాలతో మన ముందుకు రానుంది. మనం అమెరికాలోనే "చిక్కుకుపోయి" ఉండవచ్చు, కానీ GTA 6 అనుభవం మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుందని అంచనా.