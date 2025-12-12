Google: గూగుల్ బంపర్ ఆఫర్.. ఉచితంగా ఫోన్లు ఇచ్చేస్తుంది.. ఎలానో తెలుసా..?
గూగుల్ అధికారికంగా పిక్సెల్ 9 ప్రో సిరీస్ కోసం ఎక్స్టెండెడ్ రిపేర్ ప్రోగ్రామ్ను, పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ కోసం ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించింది.
Google: గూగుల్ అధికారికంగా పిక్సెల్ 9 ప్రో సిరీస్ కోసం ఎక్స్టెండెడ్ రిపేర్ ప్రోగ్రామ్ను, పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ కోసం ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ ప్రోగ్రామ్ను ప్రారంభించింది. ఈ ప్రోగ్రామ్లు ఫోన్ పనితీరును ప్రభావితం చేసే సమస్యలను ఎదుర్కొనే పరిమిత సంఖ్యలో పిక్సెల్ 9 ప్రో, పిక్సెల్ 9 ప్రో XL, పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ ఫోన్లను కవర్ చేస్తాయి. కంపెనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ప్రోగ్రామ్లను ప్రారంభించింది. మీ పిక్సెల్ ఫోన్ ప్రభావితమైతే, పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
గూగుల్ మద్దతు పేజీ ప్రకారం, ఎక్స్టెండెడ్ రిపేర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రభావితమైన పిక్సెల్ 9 ప్రో, పిక్సెల్ 9 ప్రో XL ఫోన్లను కవర్ చేస్తుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కొనుగోలు తేదీ నుండి మూడు సంవత్సరాల పాటు ఫోన్లను కవర్ చేస్తుంది. దిగువ నుండి పైకి నడుస్తున్న నిలువు రేఖ లేదా ఫ్లేరింగ్ డిస్ప్లేను ఎదుర్కొంటున్న వినియోగదారులు ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద వారి ఫోన్లను రిపేర్ చేసుకోవచ్చు.
మీరు ఈ సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటే, మీరు అధికారం కలిగిన గూగుల్ వాక్-ఇన్ సెంటర్, సర్వీస్ పార్టనర్ను సందర్శించవచ్చు లేదా ఆన్లైన్ రిపేర్ ఎంపికను ఉపయోగించవచ్చు. ప్రభావితమైన పిక్సెల్ 9 ప్రో లేదా పిక్సెల్ 9 ప్రో XL డిస్ప్లేను Google ఉచితంగా భర్తీ చేస్తుంది. ఈ రిపేర్పై కంపెనీ 90 రోజుల వారంటీని కూడా అందిస్తుంది. పగిలిన డిస్ప్లే లేదా కవర్ గ్లాస్ లేదా లిక్విడ్ స్పిల్ వంటి దెబ్బతిన్న పిక్సెల్ పరికరాలకు ఈ సేవ కింద మరమ్మతులు చేయడానికి అర్హత లేదు.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో ఫోల్డ్ కోసం Google పొడిగించిన వారంటీ ప్రోగ్రామ్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ప్రభావిత వినియోగదారులు కొనుగోలు తేదీ నుండి మూడు సంవత్సరాల వరకు పొడిగించిన వారంటీని అందుకుంటారు. Pixel 9 Pro ఫోల్డ్ సమస్య ఖచ్చితమైన వివరాలను వెల్లడించలేదు, కానీ ప్రభావితమైన ఏవైనా ఫోన్లకు ఉచిత రీప్లేస్మెంట్కు అర్హత కలిగి ఉండవచ్చని Google నిర్ధారించింది.
అయితే, విరిగిన డిస్ప్లే, కవర్ గ్లాస్ లేదా లిక్విడ్ ఇన్గ్రెస్ వంటి నష్టం ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద పిక్సెల్ 9 Pro ఫోల్డ్కు ప్రత్యామ్నాయం కలిగించదు. వినియోగదారులు తమ ఫోన్లను మరమ్మతు కోసం పంపే ముందు వారి డేటాను బ్యాకప్ చేసుకోవాలని Google సలహా ఇస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ కింద సర్వీస్ చేయబడిన ఫోన్లకు 90 రోజుల వారంటీ పరిధిలోకి వస్తాయి.