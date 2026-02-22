Google Pixel Discount: గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లపై అమెజాన్లో భారీ డిస్కౌంట్లు..!
Google Pixel Discount: గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లు సాధారణంగా అధిక ధరలతో కూడి ఉంటాయి, కానీ ఇప్పుడు అమెజాన్ సేల్లో కొన్ని మోడల్స్ సగం ధరకే లభిస్తున్నాయి.
Google Pixel Discount: ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్ కొనాలనుకునే వారికి అమెజాన్ ఒక అద్భుతమైన సువర్ణావకాశాన్ని అందిస్తోంది. గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లు సాధారణంగా అధిక ధరలతో కూడి ఉంటాయి, కానీ ఇప్పుడు అమెజాన్ సేల్లో కొన్ని మోడల్స్ సగం ధరకే లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పిక్సెల్ 6, పిక్సెల్ 7 సిరీస్ ఫోన్లపై భారీ తగ్గింపులు ప్రకటించారు. ఇది పిక్సెల్ ఫోన్ల పనితీరు, కెమెరా నాణ్యతను ఇష్టపడే వారికి గొప్ప డీల్ అని చెప్పవచ్చు.
గూగుల్ పిక్సెల్ 6a ధర ప్రస్తుతం భారీగా తగ్గింది. రూ. 43,999 లాంచ్ ధర కలిగిన ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు అమెజాన్లో కేవలం రూ. 21,499కి అందుబాటులో ఉంది. అంటే వినియోగదారులు దాదాపు 50 శాతానికి పైగా ఆదా చేసుకోవచ్చు. ఇందులో గూగుల్ టెన్సర్ ప్రాసెసర్, అద్భుతమైన 12.2MP మెయిన్ కెమెరా ఉన్నాయి. తక్కువ ధరలో పిక్సెల్ అనుభూతిని పొందాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం.
అదేవిధంగా పిక్సెల్ 7 మోడల్పై కూడా రూ. 32,000 వరకు తగ్గింపు ఉంది. రూ. 59,999 విలువైన ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు రూ. 27,999కే లభిస్తోంది. ఇందులో టెన్సర్ G2 ప్రాసెసర్, 50MP శక్తివంతమైన కెమెరా సిస్టమ్ ఉన్నాయి. వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ వంటి ఫ్లాగ్ షిప్ ఫీచర్లు ఉన్న ఈ ఫోన్ ఇంత తక్కువ ధరకు లభించడం విశేషం.
వీటితో పాటు పిక్సెల్ 7 ప్రో, పిక్సెల్ 8 మోడల్స్పై కూడా ఆకర్షణీయమైన డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫర్లు, పాత ఫోన్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లను కలిపితే ధర ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉంది. స్టాక్ పరిమితంగా ఉన్నందున ఆసక్తి గల వారు త్వరగా ఆర్డర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. గూగుల్ క్రమం తప్పకుండా అందించే సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లు ఈ ఫోన్లకు అదనపు ఆకర్షణ.
అయితే, వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసే ముందు స్పెసిఫికేషన్లను, ఇతర సేల్లర్ రేటింగ్స్ను చెక్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. పిక్సెల్ ఫోన్లు వాటి స్వచ్ఛమైన ఆండ్రాయిడ్ అనుభవం, ఫోటోగ్రఫీకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాయి. బడ్జెట్ ధరలో ఫ్లాగ్ షిప్ పర్ఫార్మెన్స్ కావాలనుకునే వారు ఈ అమెజాన్ ఆఫర్లను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.