Google Pixel 9a: గూగుల్ పిక్సెల్ 9ఏ.. భారీగా డిస్కౌంట్
Google Pixel 9a: మీ బడ్జెట్ దాదాపు రూ.40,000 అయితే , మీరు కొత్త Google Pixel స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ అవకాశం ప్రయోజనకరంగా ఉండవచ్చు. విజయ్ సేల్స్ ప్రస్తుతం Google Pixel 9a పై గణనీయమైన తగ్గింపును అందిస్తోంది. 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా కలిగిన ఈ ఫోన్లో ధర తగ్గింపు , బ్యాంక్ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. Google Pixel 9a లో అందుబాటులో ఉన్న డీల్స్, ఆఫర్లను పరిశీలిద్దాం.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9ఏ 8జీబీ+ 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ విజయ్ సేల్స్లో రూ.44,999 కు జాబితా చేశారు. ఇది మార్చి 2025లో ప్రారంభించినప్పుడు రూ.49,999 నుండి తక్కువ. బ్యాంక్ ఆఫర్లలో హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ చెల్లింపులపై ఫ్లాట్ రూ.5,000 తక్షణ తగ్గింపు కూడా ఉంది, దీని వలన ప్రభావవంతమైన ధర రూ.39,999 కు వస్తుంది. ఈ ఫోన్ దాని లాంచ్ ధర కంటే రూ.10,000 తక్కువకు లభిస్తుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9ఏ 1080x2424 పిక్సెల్ల రిజల్యూషన్, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 2700 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో 6.3-అంగుళాల Actua pOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. Pixel 9a నాల్గవ తరం Tensor G4 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. స్మార్ట్ఫోన్ Android 15పై నడుస్తుంది. ఇది 8GB RAM , 256GB అంతర్నిర్మిత నిల్వను కలిగి ఉంది.
కెమెరా సెటప్ పరంగా, Pixel 9a OIS మద్దతుతో 48-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా, వెనుక భాగంలో f/1.7 ఎపర్చరు, f/2.2 ఎపర్చరుతో 13-మెగాపిక్సెల్ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్ల కోసం, ఇది f/2.2 ఎపర్చరుతో 13-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, బ్లూటూత్ 5.3, NFC, GPS, NavIC, USB 3.2 టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. కొలతలు పరంగా, Pixel 9a పొడవు 154.7mm, వెడల్పు 73.3mm, మందం 8.9mm , బరువు 185.9 గ్రాములు.