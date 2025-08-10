Google Pixel 9a 5G Price Drop: గూగుల్ హై ఎండ్ స్మార్ట్ఫోన్.. వేలల్లో డిస్కౌంట్.. ఇప్పుడు ఎంతంటే..?
గొప్ప కెమెరా, వేగవంతమైన పనితీరు, ప్రీమియం డిజైన్ ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ మీకు కావాలంటే - అన్నీ ఒకే చోట - Google Pixel 9a 5G మీకు గొప్ప ఎంపిక. ప్రస్తుతం ఈ ఫోన్పై ప్రత్యేక ఆఫర్ అందుబాటులో ఉంది, తద్వారా మీరు దీన్ని చౌకగా కొనుగోలు చేయవచ్చు , అనేక అదనపు ప్రయోజనాలను కూడా పొందవచ్చు.
Google Pixel 9a 5G Offers
గూగుల్ పిక్సెల్ 9a 5G అసలు ధర రూ. 49,999, కానీ ప్రస్తుతం ఇది కేవలం రూ. 46,999కి అందుబాటులో ఉంది. అంటే, మీరు రూ. 3,000 డైరెక్ట్ సేవింగ్ పొందుతారు. ఇది మాత్రమే కాదు, మీరు చెల్లింపు చేస్తున్నప్పుడు OTP పేజీలో బ్యాంక్ ఆఫర్ను ఉపయోగిస్తే, మీకు రూ. 3,000 అదనపు తగ్గింపు కూడా లభిస్తుంది. అలాగే, మీరు మీ పాత ఫోన్ను మార్చుకుంటే, మీరు రూ. 3,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందచ్చు.
Google Pixel 9a 5G Specifications
గూగుల్ పిక్సెల్ 9a 5G లుక్ చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. ఈ ఫోన్ అబ్సిడియన్ బ్లాక్ కలర్లో చాలా స్టైలిష్గా, ప్రొఫెషనల్గా కనిపిస్తుంది. ఇందుులో 6.1-అంగుళాల OLED డిస్ప్లే ఉంది, ఇది పూర్తి HD+ రిజల్యూషన్తో వస్తుంది. డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్, కలర్ క్వాలిటీ చాలా గొప్పగా ఉంటాయి, వీడియోలను చూడటం లేదా ఆటలు ఆడటం ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ సిరీస్ అతిపెద్ద బలం దాని కెమెరా, Pixel 9a కూడా ఇందులో వెనుకబడలేదు. ఇందులో పగలు, రాత్రి రెండూ గొప్ప ఫోటోలను క్లిక్ చేసే శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్ ఉంది. తక్కువ కాంతిలో కూడా ఫోటోలు స్పష్టంగా, వివరంగా వస్తాయి. వీడియో రికార్డింగ్ ఫలితం కూడా ప్రొఫెషనల్ స్థాయిలో ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది.
పిక్సెల్ 9a 5G లో బ్యాటరీ బ్యాకప్ చాలా బాగుంది. ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సులభంగా ఒక రోజు పూర్తి వరకు ఉంటుంది. దీనికి Google నుండి తాజా ఆండ్రాయిడ్ వెర్షన్ ఉంది. కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లను కూడా విడుదల చేస్తూనే ఉంటుంది.